S 18 godina otvorila svoj OPG: 'Mislili su da to radim zbog poticaja, a da će tata sve raditi'

Da ju sretnu na ulici, za mladu Vedranu Poletar, simpatičnu djevojku sitne građe, rijetko tko bi “na prvu” pogodio što radi u životu. Dok trepnemo, Vedrana uskoči u svoj traktor, upali ga i potjera prema polju. Iako joj je tek 26 godina, ova djevojka iz Laslova nadomak Osijeka ima već osam godina poljoprivrednog iskustva. Da, dobro ste izračunali – čim je postala punoljetna, otvorila je vlastiti OPG.

- Više se ni ne smatram mladom poljoprivrednicom – našalit će se 26-godišnja Vedrana, koja obrađuje 24 hektara plodne slavonske zemlje. Završila je prvo trgovačku školu, smjer komercijalist, a potom se prekvalificirala za općeg poljoprivrednog tehničara. Ljubav prema poljoprivredi u njoj je tinjala od malih nogu, a imala je, reći će, i savršene uzore.

- Tata je bio inicijator ideje da se bavim poljoprivredom, meni to, naravno, nije bio plan, ali uz tatu sam zavoljela ovaj posao. Kada sam mu se ja pridružila, on je već deset godina uzgajao žitarice. Otvorila sam OPG u listopadu 2015., kao mladi poljoprivrednik dobila sam državne poticaje. Kada sam rekla da otvaram vlastito poljoprivredno gospodarstvo, poznanici su me gledali u nevjerici, mislili su da to činim samo zbog poticaja, a da će tata sve raditi. To su te naše predrasude. No, mislim da ljudi polako shvaćaju kako nema više podjele na muške i ženske poslove. U drugim državama u okruženju, primjerice u Italiji, nevjerojatan je broj mladih djevojaka koje vode vlastite farme krava ili svinja, obrađuju zemlju, tamo je to sasvim normalno. I meni je to potpuno normalno. Iako kod nas još uvijek ima onih koji se čude mladim ženama poljoprivrednicama, vjerujem kako sve više postaju svjesni kako je to zaista lako – kaže naša sugovornica.

Muškoj populaciji, svjesna je, čudno je što sređena žena, s nalakiranim noktima i dugom plavom kosom, vozi traktor i radi na zemlji. A Vedrana ne samo da vozi traktor, i to još od srednje škole, nego si ga je sama i kupila, uz pomoć europskih fondova. - Koliko mi je dugo trebalo da naučim voziti traktor? Dvije minute. To je joystick, sve je moderniziramo. Pokušavam kupiti još bolji i moderniji traktor u kojem ću samo stisnuti gumb i sam će se okretati upravljač – kaže nam Vedrana. Znala je u traktoru provozati i prijateljice i tako ih uvjeriti kako dobro barata tim vozilom.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Bile su zaista ponosne i sretne zbog mene – otkriva nam. Spretno upravlja i svim popratnim radnim strojevima, od tanjurače, preko pluga, do prikolice. Vedrana je inspiracija i drugim ženama koje maštaju o vlastitom poslu u poljoprivredi, a možda nemaju dovoljno hrabrosti upustiti se u tu avanturu. Ona im, pak, rado dijeli savjete i iskustva.

Upita li ju se kako joj izgleda uobičajeni radni dan, odgovorit će da to ovisi o dobu godine. - Moj posao nije takav da radim 365 dana u godini. Zapravo, radim jako malo. Uvijek ističem kako je sektor ratarstva najlakši u poljoprivredi. Mi ne radimo ni kad pada kiša, ni kad pada snijeg, ni zimi, već radimo samo po sezoni. Kada je vrijeme sjetve, radimo dva, tri tjedna od jutra do navečer, pa imamo tjedna dana stanke, i onda nastavljamo – prikazuje. Počela je s obradom 15 hektara zemlje, pa je dostigla današnja 24, od kojih može živjeti, no želja joj je proširiti se na 70 ili 80 hektara. Dio je zemlje njena vlastita, a dio je uzela u zakup.