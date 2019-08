Razbijamo mitove: Uništavaju li kondomi zaista osjećaj zadovoljstva?

Možda navlačenje kondoma u vrtlogu strasti nije najromantičnije, ali velika većina ljudi svjesna je spolno prenosivih bolesti i rizika od neželjene trudnoće.

Stoga su spremni na korištenje zaštite, a iznenađujuće, čak polovina muškaraca i žena smatra da je siguran seks "vrlo uzbudljiv i ugodan", otkrili su znanstvenici u istraživanju na ispitanicima od 18 do 59 godina. Međutim, isto je ocijenjen i nezaštićen seks bez kondoma, piše Daily Mail.

- Muškarci vjerojatno češće nego žene kupuju i koriste kondome. Više je za žene važno da postanu upoznati s prednostima korištenja kondoma, tako da i one mogu donositi odluke koje povećavaju sigurnost i zadovoljstvu svojih seksualnih iskustava - smatra Debbie Herbenick sa sveučilišta Bloomington u Indiani.

Bez obzira na sve, američka studija dokazala je da muškarci nemaju problema u održavanju erekcije kod stavljanja kondoma. Ujedno, studija pomaže osvješćivanju važnosti zaštite prilikom seksa, ali i formiranja poruka koje će zasigurno pomoći u borbi sa spolno prenosivim bolestima i infekcijama, ali i prenošenjem HIV-a.

- Razumijevanje značaja upotrebe kondoma pruža priliku ljudima koji kondome smatraju neugodnim da se obrazuju jer nedostatak upotrebe može dovesti do spolno prenosivih infekcija, a koje su značajan rizik po vaše zdravlje - smatra Irwin Goldstein, urednik časopisa The Journal of Sexual Medicine.