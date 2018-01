Uskoro i u RH nova terapija?

Metastatski rak dojke i dalje je neizlječiva bolest, no danas je uz lijekove i terapiju pretvoren u kroničnu bolest s kojom se može živjeti znatno dulje nego prije i dosta kvalitetno. Mišljenje je to predstojnika Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Stjepka Pleštine koji dodaje da je to rezultat dugog i mukotrpnog procesa kojim se došlo do napretka u liječenju pa smo s njime razgovarali o samoj dostupnosti liječenja u Hrvatskoj.

Palbociclib se još čeka

Iako 10 do 20 posto žena inicijalno ima metastatski rak dojke, on se kasnije razvije kod približno jedne trećine žena kojima je dijagnosticiran rani rak dojke i koje su primale terapiju. Riječ je o najtežem stadiju bolesti u kojem se rak proširio i na druge organe te je postao neizlječiv. No oboljelim se ženama može produljiti život uz odgovarajuću terapiju i zato je izrazito važna dostupnost liječenja. Na pitanje kakva je situacija kod nas, prof. dr. Pleština ističe da je i više nego zadovoljavajuća.

– Ne treba nas biti sram jer smo usporedivi s najrazvijenijim zemljama i dostupna nam je većina lijekova kao i tamo. Premda, uvijek može i treba bolje – ističe prof. dr. Stjepko Pleština. Ipak, u Hrvatskoj se još čeka dopuštenje lijeka palbociclib koji je Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila prije više od godinu dana. Riječ je inovativnoj terapiji za uznapredovali metastatski rak dojke za koju su klinička ispitivanja pokazala da znatno produljuje život. Nakon što ga je EMA odobrila, lijek je stavljen u promet u Europi, a prije toga je još 2015. godine Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila lijek. U prvoj godini je u SAD-u primijenjen u liječenju više od 18.000 žena s metastatskim karcinomom dojke, no u Hrvatskoj se na njega još čeka.

– Postoji više različitih oblika metastatskog raka dojke i za sve oblike postoje lijekovi koji se nalaze na listama lijekova HZZO-a. U zadnje vrijeme su se pojavili i novi lijekovi za liječenje određenih oblika metastatske bolesti karcinoma dojke, a nositelji odobrenja predali su zahtjev za stavljanje tih lijekova na listu. Radi se o dva različita lijeka, ribociclibu i palbociclibu – objasnili su nam u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) te dodali da ne mogu komentirati ni predviđati kakvo će mišljenje donijeti Povjerenstvo za lijekove, odnosno kakva će u konačnici biti odluka HZZO-a dok je procedura odlučivanja u tijeku. Načelno, stavljanje lijekova na važeće liste Zavoda provodi se prema odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a. Prof. dr. Pleština ističe pak kako su ovi lijekovi značajni i zato što odgađaju potrebu za kemoterapijom, a sada su dostupni samo putem posebnih programa donacija. Iako je dostupnost novih lijekova od izrazite važnosti, prof. dr. Pleština ističe da su lijekovi samo dio onoga što je potrebno za liječenje metastatskog raka dojke, pa kada se govori o dostupnosti liječenja treba uzeti u obzir i ostale faktore. Za početak, oboljelim je ženama potrebna psihološka potpora. Stoga bi trebao postojati sustav koji će im biti u stanju pružiti podršku jer je ona bitna kao i lijekovi, kemoterapija i operacija. Također, važno je napraviti jasnu i efikasnu strategiju liječenja.

– U našim bolnicama ne postoje jedinstveni protokoli liječenja, a ne znamo ni gdje se sve liječe onkološki bolesnici te kakvi su konačni rezultati liječenja, stoga je neophodno jasno definirati onkološku mrežu. Žene kada doznaju za bolest nisu sigurne gdje se trebaju javiti, koju će uslugu dobiti, tko će im pružiti tu uslugu i u kojem roku – kaže prof. dr. Stjepko Pleština te dodaje kako je jako važno i praćenje bolesnica nakon završetka liječenja. Ističe i kako je za uspješno liječenje potrebno što prije napraviti plan liječenja za svaku oboljelu ženu i detaljno joj ga predstaviti jer se u konačnici liječi svaka oboljela osoba pojedinačno, a ne bolest općenito. Stoga ne treba u obzir uzeti samo obilježja i proširenost zloćudne bolesti, već i obilježja bolesnika poput dobi, općeg stanja...

Multidisciplinarni tim

Iako mnoge žene misle da je prvi i najvažniji korak kirurško liječenje, danas ono često nije primarno. Stoga prof. dr. Pleština ističe kako je ključno u liječenje uključiti i kirurga i onkologa, odnosno uspostaviti multidisciplinarni tim koji će izraditi prijedlog plana liječenja za svaku pacijenticu. Tek kada svi ovi kriteriji budu ispunjeni, moći će se govoriti o kompletnoj dostupnosti liječenja metastatskog raka dojke u Hrvatskoj.

