Radila sam kao učiteljica u Tajlandu, a u Zagreb sam došla zbog ljubavi

Da se u nas “prima” orijentalna kuhinja, već odavno nije neka novost. No i dalje je upitno koliko autentičnu orijentalnu kuhinju jedemo, poznajemo li dovoljno te okuse da bismo zaključili da doista jedemo dobar sushi, gyoze, tempuru ili katsu piletinu, kung pao, ramen ili teriyaki. No možemo biti prilično sigurni da barem jedan dio domaće publike zaista poznaje jednu istočnjačku kuhinju. U Tajlandu je već bilo dosta naših turista koji su ondje i upoznali hranu u kojoj se tamo uživa. Tajlandska je gastronomija, kao i ostale azijske kuhinje, lagana i začinjena, te se na nju lako naviknuti. I zato ne treba čuditi što je Saralee Thai Street Food u relativno kratkom vremenu okupio pravu sljedbu koja je gotovo ovisnički opsjedala kiosk na Iblerovu trgu.

Saralee Madnui potom je shvatila da treba otvoriti i pravi restoran, a lokaciju za njega sa svojim je životnim partnerom Hrvojem pronašla u Ulici Crvenog križa, na novoj Branimirovoj u Zagrebu. I tamo je ista stvar: došavši u naznačeno “off” vrijeme, svejedno nas je zatekla puna terasa, a Saraleeine pomagačice imale su pune ruke posla i neumorno su prozivale brojeve po kojima su gosti dolazili po svoja jela. Nevjerojatno, pa kraj je kolovoza, u Zagrebu ne bi trebalo biti nikoga!

Savjeti za kuhanje jednog chefa koji će svima dobro doći: Ovo želite znati....

Široki tajlandski osmijeh

– Stvar je samo u Saralee koja radi neprestano, 16 sati dnevno, što ni meni najčešće nije jasno. No taj angažman vidi se u jelima, što su prepoznali i naši gosti i tako je došlo do uspjeha. Najprije s kioskom za koji nismo imali nikakva očekivanja, a ipak je postao svojevrstan hit. A sada je tako i s ovim lokalom kamo su najprije došli oni koji su željeli sjesti da bi pojeli našu hranu, a poslije su im se pridružili i oni koje doista nismo često vidjeli na kiosku – počinje priču o uspješnom tajlandskom street foodu svoje partnerice Hrvoje Štefotić, koji se inače bavi glazbom za animirane i igrane filmove koju ćete čuti u filmovima “Mali”, “Život je truba”, “Šuma Summarum” ili djelima koja izlaze iz Zagreb Filma. Ipak, ovdje je neka sasvim druga priča.

– Rekao bih da dosta uspjeha dugujemo i pristupu kakav imaju Saralee i njezine cure. A to je široki osmijeh u svakoj situaciji. Jer mi smo se naviknuli na domaću klasiku, mrki pogled i riječi: “Izvolite”. Ovdje toga nema, u najvećoj gužvi gost dobiva najveći osmijeh – kaže nam Hrvoje, pružajući Thai Lemon Tea, cejlonski čaj s limetom koji se servira u čaši punoj leda, ali nije tako osvježavajući samo zbog njega. Okusi su predivni i slažu se uz hranu koja se poslužuje u restoranu. Uživajući u čaju dočekali smo Saralee koja se upravo vratila iz nabave.

– U Hrvatsku sam došla zbog Hrvoja. Upoznali smo se putem interneta, malo pomalo, dok sam radila kao učiteljica u Tajlandu. Trebalo je dugo vremena da se Hrvoje odluči doći u Tajland, no kada je došao, zapravo je ostala samo odluka o tome tko kamo dolazi živjeti, ja u Hrvatsku ili on k meni. Odluka je pala da ću se ja seliti, a nije bilo lako, jer imala sam državni posao, zajamčeno zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Trebalo je puno hrabrosti da to napustim. No odlučila sam. Ipak, pokolebala sam se kada sam vidjela kako je težak vaš jezik. Već na trećem satu rasplakala sam se i pomislila – pa što mi je trebalo da ovamo dolazim!? I ostalo je na tih nekoliko riječi jer srećom ovdje ljudi jako dobro znaju engleski, za razliku od Tajlanda – kaže Saralee.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

No, dobro, ali učiteljica iz Tajlanda odlučuje u Hrvatskoj živjeti od kuhanja?

– Znala sam da je dosta ljudi iz Hrvatske već bilo u Tajlandu, da poznaju orijentalnu kuhinju, ali shvatila sam i da bih mogla napraviti bolju ponudu od one kakva je u Zagrebu bila u to vrijeme. Dosta sam o publici naučila i na svom prvom poslu kuharice u jednom restoranu. Ispalo je da je to bilo točno, jela koja me mama naučila kuhati privukla su dovoljno ljudi da smo odlučili otvoriti i restoran. S kioskom je išlo dobro, ništa posebno, ali mi se nekako činilo da ima više potencijala – kazala nam je Saralee.

Iako je opća percepcija da su tajlandska jela u pravilu ljuta, nije baš tako, svatko na meniju može pronaći nešto za sebe. Najpopularnije jelo je pad thai, azijski klasik.

– Vjerojatno zato što je to jelo i najpoznatije, puno ga je ljudi već negdje probalo, pa im je najlakše to i izabrati – kaže Saralee o jelu koje spremaju od rižinih rezanaca, klica, jaja i mladog luka, sve preprženo u umaku od tamarinde s drobljenim kikirikijem.

Dostave nemaju, ali hrana se može preuzeti, pa su Saraleeine djelatnice doista isporučile ozbiljnu količinu ovog jela. Sve četiri djevojke, plus još tri u kiosku na Iblerovu trgu dolaze iz Tajlanda.

– Ispraznili smo bazen! Sve djevojke iz Tajlanda mi smo zaposlili. To su cure koje također žive u Hrvatskoj, pronašle su ovdje životne partnere, kuhaju, ako treba Saralee ih dodatno poduči – kaže nam Hrvoje.

Preporučio nam je da probamo i stir fried holy basil te zeleni curry. Dok čekamo, za stol pokraj nas sjedaju dva gospodina. Stalni gosti.

– Dolazimo stalno jer je hrana ukusna i lagana, a dovoljno zasitna. Znači, nije preteška, a unatoč bogatim okusima i pikantnosti ne javlja se žgaravica ili išta slično. Zaista je super, pa smo stalno ovdje – odgovaraju nam na pitanje zašto vole Saraleeinu tajlandsku kuhinju.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Primjećujemo da od pića imaju samo vodu, Coca Colu i dvije vrste čaja.

– U pivo se ne razumijem uopće, pa je bolje da ne nudim nešto o čemu ni sama ne znam ništa. Ali pokraj nas je odličan lokal, a odmah iza ugla profesionalan pivski dućan Ambasada, ni oni ni mi nemamo ništa protiv da gosti kupe i donesu svoje piće. Nama to ne smeta, a razviju se tako i dobri odnosi sa susjedima od kojih onda dolaze i novi gosti - kaže Saralee.

Stiže naše jelo. Zeleni curry pravi se s patlidžanom, tikvicama, mahunama i čili papričicama, sve u kokosovu mlijeku u pratnji jasmin-riže. Vrlo je pikantno, a jede se tako da žlicom zahvatite sadržaj iz zdjelice s curryjem i prelijete njime rižu što onda tvori slastan zalogaj. Zaista je odličan, na pikantnost se naviknete nakon druge žlice. Curry je bogat, mi smo ga probali u varijanti s piletinom.

Jedna od najbogatijih kuhinja

– Saralee je inače iz grada Songkhla na jugu Tajlanda gdje je kuhinja inače zaista ljuta. Ovo nije baš takva kuhinja, za restoran smo napravili svojevrstan izbor tajlandskog street fooda. Jelovnik smo do sada promijenili jednom, planiramo to raditi jednom godišnje. Jer, tajlandska je kuhinja iznimno bogata, imate više od stotinu jela, pa je šteta ne ponuditi publici da proba što je moguće više toga – kaže Hrvoje.

Za stir fried holy basil kaže da je riječ o najpopularnijem jelu u Tajlandu. Riječ je o u woku prženoj teletini na poprženom ljutom bosiljku s čili papričicom i, dakako, jasmin-rižom.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Inače su tek dva jela u restoranu s tjesteninom, praktički sve ostalo je s rižom. I ovo je jelo doista izvrsno, naravno opet pikantno, vrlo lako se jede, meso je meko, povrće lijepo prženo, a pripremljeno je tako da nije izgubilo nijedno svoje svojstvo. Cijene su kod Saralee za današnja vremena doista pristojne. Sva glavna jela lijepo su zaokružena na 60 kuna ako su vegetarijanska ili s piletinom, a ako želite varijantu s govedinom ili škampima, stoje 6 kuna više. I to je u usporedbi s drugim brojnim zagrebačkim restoranima s istočnjačkom hranom odlična ponuda. Uz zaista ugodnu atmosferu koja je zaštitni znak restorana s čijeg vas praga pozdravlja njegova nasmijana gazdarica.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Krpelji napadaju: Evo kako se možete zaštititi od ovog malog, ali opasnog nametnika!