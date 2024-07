Prvi smo bili u zagrebačkom stanu Joška Gvardiola: Pogledajte kako izgleda

Konkurencija je jaka, ali čini se da mjesta uvijek ima za mlade, talentirane i strastvene dizajnere interijera koje će struka radi kreativnosti i inovativnih ideja uvijek prepoznati. Jedna od njih je sigurno i Ivona Kalapač, vlasnica EnVon studija za dizajn interijera. Iako se ovim poslom bavi tek nekoliko godina, vjeruje da je na dobrom putu, a želja joj je da svojim radom ostvari i ostavi veliki utjecaj u svijetu dizajna interijera.

“Iako sam oduvijek znala da ću se baviti dizajnom, moj put do cilja nije bio direktan; magistrirala sam marketing, čak sam se time i neko vrijeme bavila, a paralelno sam studirala i dizajn. Nakon diplome sam kratko plovila marketinškim vodama, ali to me nije ispunjavalo. Kad kažem dizajn interijera, osim sve ljepote koje ovaj posao donosi, mislim i na jaku (zdravu) konkurenciju, strašan stres, zbrku, praznu bateriju mobitela već oko podneva...

Foto: Privatni album

Ovo je intenzivan posao, potrebna je jaka koncentracija pa i doza samouvjerenosti. To govorim iz perspektive osobe koja trenutačno sve radi sama. Nije mi teško, ako treba sjediti i raditi 12 sati kako bih napravila što sam si zadala, bez pogovora ću to i napraviti”, pojasnila je Ivona te dodala kako su joj najveća nagrada ugodni i zadovoljni klijenti, puno veća od moguće dobre zarade. Najvažnije joj je da izvedba bude savršena, a najdraži dio posla je ističe sam početak rada na projektu, zabavlja je osmišljavanje početnih koraka. Raspisivanje projekta i pronalazak odgovarajućih komada namještaja ponekad joj zadaju glavobolju.

Foto: Privatni album

“Klijent je uključen u moj rad od samog početka, sa mnom prolaze svaku stavku, o svakom koraku razgovaramo. Ja ih savjetujem, ali oni na kraju odaberu kakva će im pipa biti u kuhinji ili tepih na podu, u konačnici oni moraju uživati u svakom kvadratu. Često mi i tvrtke s kojima surađujem znaju pomoći idejama, pa recimo ako tražim određenu tkaninu za dječju sobu, netko od njih će mi predložiti i možda bolju opciju”, pojašnjava dizajnerica. Važno joj je da klijenti ne čekaju dugo pa prati svaki korak projekta kako bi se sve napravilo u zadanom roku. Iako je za završetak jednog većeg projekta potrebno otprilike 12 mjeseci, jasno je da uvijek nešto zapne ili kasni, od izvođača radova do pristizanja naručenih artikala. Ponekad mora “potegnuti” izvan granica Hrvatske kako bi došla do komada namještaja koji je zamislila u prostoru, kod nas je, smatra, ponuda manje-više ista, pa ako želiš “pomak”, moraš proširiti vidike.

Foto: Privatni album

“Volim elegantno uređen prostor, ali ako već u njega stavljamo bež garnituru, neka ona bude malo drukčija. Trenutačno su hit zaobljeni komadi namještaja, poput kauča i ormara, a jedan takav komad će sigurno prostor učiniti drugačijim. Šarene tapete na neobičnim mjestima, na stropu ili iza vješalice za ručnike u kupaonici... Odlična ideja! Jeste li vidjeli kako izgledaju pipe koje kao da lebde u prostoru? Možda su preskupe za svačiji džep, ali ako klijent ima sredstva, onda ću se uvijek potruditi ‘izmisliti’ nešto drukčije”, ističe. Drvo u interijeru obožava jer smatra da daje toplinu prostoru, što je možda i najvažnija stavka pri uređenju doma, a lako se kombinira s modernim komadima namještaja. Chevron parket, poznat i kao francuski vez, ističe kao najdražu vrstu parketa jer osim što je lijep, ima sposobnost uklopiti se u svaki prostor. Ako želite neku jeftiniju verziju, savjetuje da izbjegavate laminat umjesto kojeg je bolje nabaviti podne obloge od vinila s klik-klak sustavom koji se lako montira, a i uklanja. Ako vam je želja samo osvježiti stan, to možete lako učiniti detaljima; novim jastučnicama, zavjesama ili bojanjem samo jednog zida.

Foto: Privatni album

“Moj posao nije samo potpuno urediti prazan prostor, često imam klijente koji nemaju puno sredstava ili vremena ili pak samo žele male promjene. To su kratki projekti kojima sam jako zadovoljna, baš kao i klijenti. Nije skupo niti oduzima puno vremena, a stan će poprimiti novi izgled”, pojašnjava. U trenutku kada je paralelno radila na dva projekta, primila je poziv kojem se dugo nadala, prilici na da napravi nešto drukčije za nekog posebnog, našeg poznatog nogometaša i reprezentativca, Joška Gvardiola, koji trenutačno igra za Manchester City.

Foto: Privatni album

“Uletio je u nezgodnom trenutku, ali on se ne odbija”, kroz smijeh objašnjava te dodaje: “Odlučila sam da nemam druge opcije nego odraditi sve što sam si zadala prije nego se posvetim tom velikom projektu. Iako se useljenje u stan očekuje tek u prosincu ove godine, posla je puno.” U pitanju je novi kompleks zgrada u širem zagrebačkom centru, a njegov stan se proteže na dvije etaže i ima oko 160 m2 stambenog prostora. Osim dvije terase, prostor krasi i veliki open space prostor na prvom katu uz prostranu kuhinju.

Foto: Privatni album

Postojeće tri spavaće sobe Ivona je pretvorila u dvije kako bi glavna soba dobila i walk-in ormar. “Dvije sobe su bile jako male, odlučila sam od njih napraviti jednu veliku gostinjsku iz koje se ulazi u vlastitu kupaonicu. Glavna soba isto tako ima svoju kupaonicu, a dosta je zanimljiva: usred prostora se nalazila jedna cijev koja se nije smjela micati, pa sam oko nje izgradila walk-in ormar i tako je vješto sakrila. Tim smo zahvatom dobili na širini prostora”, otkriva dizajnerica te objašnjava kako je klijentu nekad teško znati što točno želi dok mu se nešto ne predloži, zato je i s Joškom u stalnom kontaktu.

Foto: Privatni album

“Joško je divna osoba, vrlo je jednostavan i ustvari nema velikih prohtjeva. Njegova jedina konkretna želja je bila da uključimo njegovu omiljenu tirkiznu boju. Prvobitna ideja bila je staviti tirkizni mramor na kuhinjski otok kao oblogu, koji i ne viđamo često u interijerima, no s obzirom na poroznost takvog materijala, vrlo brzo smo brzo to promijenili. Mramor je kao materijal jako porozan i težak za održavanje. Izbjegavam stavljati teško održive materijale pa smo došli do kompromisa da stavimo drugi materijal, a onda tirkiznu boju dobijemo na detalju poput naslonjača koji će se super uklopiti uz svijetli namještaj i tamno drvo. Moram reći da mi je kuhinja u tom stanu nešto posebno jer sam doslovno izmislila detalj koji će prostor podići na sasvim novu razinu. U pitanju je tzv. lebdeći element koji u sebi skriva puno mjesta za pohranu, što svaki vlasnik kuhinje želi, a opet izgleda kao jedan sasvim običan mramorni’’ okvir.

Foto: Privatni album

Tu je i jedan poseban ‘zeleni’ dio kuhinje na jednom dijelu šanka, gdje će moći držati svježe začine i bilje”, otkriva te dodaje kako su se odlučili za kombinaciju tamne i svijetle boje kuhinjskog namještaja, pa dok su elementi tamni, radne plohe su svijetle. Odlično se veže uz hodnik, koji je obložen tamnim panelima dok je, radi kontrasta, namještaj svijetlih nijansi. Sigurna je da će i ovaj poseban klijent u konačnici biti zadovoljan rezultatom, savršeno uređenom prostoru u kojem će brojne uživati uz obitelj i prijatelje.