Procjenjuje se da ih ima 25%: Ako u ovim namirnicama osjetite gorčinu, onda ste superkušač

Jeste li ikada bili optuženi da ste izbirljivi kod hrane i jedenje? Kod nekih je upravo kriva izbirljivost. Možda ne žele da im se različite hrane dodiruju ili jednostavno ne mogu podnijeti teksturu kivija. Za druge, postoji znanstveno objašnjenje iza njihove izbirljivosti - oni mogu biti ‘superkušači’, prenosi metro.co.uk.

Okusni pupoljci prekrivaju naše jezike, a na njima su receptori koji mozgu šalju signale o tome što jedemo. Superkušači su osobe koje imaju više okusnih pupoljaka od prosječne osobe. Iako zvuči kao dobra stvar, oni zapravo mogu učiniti hranu nepodnošljivom i promijeniti joj okus.

Uz veći broj okusa, za superkušače se smatra da imaju gen nazvan TAS2R38, što ih čini ekstra osjetljivima na 6-n-propiltiouracil (PROP). To pojačava gorčinu u hrani, ali neki superkušači navode kako su im slani i slatki okusi prekomjerni, umjesto toga više vole blage i bezukusne okuse. Na suprotnom kraju spektra su ‘nekušači’, koji imaju manje okusnih pupoljaka i hrana im je bezukusna.

Procjenjuje se da je do 25% ljudi superkušači (kod žena je veća vjerojatnost da će to doživjeti), a druge četvrtine stanovništva su oni koji nekušači.

Kako biste otkrili jeste li superkušač isprobajte hranu sa sljedećeg popisa:

brokula

špinat

kava

pivo

čokolada

prokulice

repa

grejp

Vjerojatno ćete već znati jesu li mnoge namirnice na tom popisu one koje ne volite, a obratite pozornost osjetite li u njiema gorčinu. Postoji i druga metoda, koja je pomalo nesigurna, ali može biti zabavan eksperiment. Za svako testiranje trebat će vam naljepnica s rupom u sredini, plava boja za hranu te povećalo.

Stavite kap boje na kraj jezika prije nego što promućkate malo vode po ustima i isplazite jezik. To bi vam trebalo malo isušiti jezik, tako da ćete moći staviti naljepnicu preko područja plave boje. Do tog trenutka trebali biste vidjeti okusne pupoljke koji su još uvijek ružičaste boje. Pažljivo izbrojite svaki okusni pupoljak.

Ako imate više od 30 okusnih pupoljaka, to znači da ste superkušač. No ako ih imate manje od 15 to znači da ste nekušač.

