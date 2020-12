Prizor koji prvi ugledate na slici, otkriva što zapravo tražite od partnera u vezi

Nije lako shvatiti što želimo u ljubavi, ali mogu nam pomoći razni testovi osobnosti poput ovog koji donosimo danas. Pogledajte kratko sliku i potražite pojam koji ste prvi uočili



Dva muškarca

Ako ste prvo vidjeli dvojicu muškaraca kako stoje pored čarobnjaka, vi ste osoba koja je tvrdoglava, usredotočena i u potpunoj kontroli nad svojim životom. Zvuči iscrpljujuće? To je vjerojatno zato što i jest. Vaš život bi bio mnogo lakši kad bi vas bilo dvoje, jer bi tada pored vas bio još netko tko zna kako se stvari trebaju odvijati. Želite partnera na kojega se možete osloniti, nekoga tko je dobar prema vama i tko vam pruža potporu.



Muško lice

Ako ste prvo vidjeli muško lice, vi ste osoba koja se jako trudi zaslužiti poštovanje ljudi u svojoj okolini. Obično nemate s tim problema jer dobro čitate ljude i znate kako se kome trebate predstaviti. To je korisna vještina, a vi niste neiskreni u procjeni toga što kome predstaviti, nego prilagodljivi, a ta osobina vas čini zagonetnima i interesantnima. Ono što stvarno trebate od ljubavi jest da budete shvaćeni.



Čovjek u kaputu

Ako ste prvo vidjeli čovjeka u kaputu vi ste poprilično tužna osoba. Nitko ne govori da ste klinički depresivni ili općenito osoba koja je najčešće tužna i bezvoljna. Vi ste svjesni ravnoteže između svih stvari - života i smrti, sreće i tuge, početka i završetka. To je težak način gledanja na svijet u cjelini, ali definitivno vas uči da cijenite i najmanje stvari. Ono što stvarno trebate od ljubavi je potpuno prihvaćanje.

Foto: Facebook

Beba

Beba znači da ste vi tip osobe koja se često osjeća bespomoćno. Znate kako se brinuti o sebi i kako plaćati račune, ali većinu vremena se osjećate kao da samo sjedite i čekate da vam se nešto dogodi. Često ste pod stresom i neispavani, a skloni ste i plakanju. Ono što stvarno trebate od ljubavi je da vas netko njeguje.



Čarobnjak

Ako ste prvo vidjeli čarobnjaka u sredini slike, vi ste jednako znatiželjni o vašem budućem životu koliko ste zainteresirani za ovaj. Motivira vas svijest i uvjerenje da ovaj život nije jedini. Ono što stvarno trebate u ljubavi je duhovna veza s nekim.

Zagreb: Spontani tulum na Cvjetnom uz uličnu svirku i kuhano vino koji nije omeo ni posjet redara

Riješite još jedan test - ono što prvo vidite otkriva puno toga o vašoj osobnosti: