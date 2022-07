Pristaje li vam grudnjak savršeno? Ako ne, možda radite jednu od ovih pogrešaka

Amerikanka Brittany kaže da gotovo sve žene; kad je riječ o grudnjaku; rade slične pogreške, a otkrila je i koje. Na svom je TikTok računu @theindianabralady objavila video u kojem ističe da te greške vrijede i za kupnju grudnjaka u trgovini i online.

- Ako ste poput većine žena, onda vam je grudnjak tri godine star i drži se na labavim kopčama - kaže Brittany.

Važno je, objašnjava, zapamtiti da grudnjak s vremenom olabavi i opusti se, te da možete nabaviti nove kukice da ga zategnu kako bi i dalje pružao potporu.

- A čak i ako ga pravilno perete i njegujete, možete ga nositi najviše godinu dana - rekla je, "jer sve više od toga znači gubitak potpore".

- Isto tako, mnoge žene misle da su 36D i 38D iste veličine, no nisu; imaju isti volumen košarice, ali vam zbog širine na leđima i duljine naramenica neće isto stajati - objasnila je.

Cilj push up-a je, dodaje ona, dekolte, a ne podizanje, a za kraj kaže:

"Veličina grudnjaka se može promijeniti bez obzira jeste li se udebljali ili smršavjeli"

- Tako mi je drago što ste objasnili to o veličinama jer mi uvijek pokušavaju 'uvaliti' 38 D umjesto 36 D - napisala je jedna pratiteljica, no onda joj, kaže, naramenice budu preširoke, prenosi The Sun.

