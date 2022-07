Znate li koliko često treba čistiti perilicu rublja? 63% ljudi zanemaruje taj kućanski posao

Perilice rublja jedni su od najčešće korištenih kućanskih aparata, a iako možda mnogi misle da se same peru, to na žalost nije točno i zbog vlage mogu postati pravo leglo bakterija. Prema podatcima iz AEG-a, čišćenje perilice za rublje kućanski je posao koji mnogi zaboravljaju napraviti; a kako piše Express, trebalo bi ih se čistiti svaka dva do tri tjedna, no procjenjuje se da 63 posto ljudi to ne radi tako često.

Čišćenje perilice rublja ne znači samo brzo brisanja vlažnom krpom. Važnije je pozabaviti se nakupljanjem različitih nakupina unutar stroja što uključuje vađenje ladice za deterdžent i njeno temeljito čišćenje. Izribajte unutrašnjost utora za ladicu u kojem se može skupiti višak deterdženta i omekšivača jer može spriječiti pravilan rad uređaja.

Nakon čišćenja, pustite ladicu da se potpuno osuši prije ponovnovnog stavljanja, a obavezno i obrišite i kućište ladice prije nego što ju vratite.Stručnjaci iz Real Homesa upozoravaju da nečišćenje ovih područja može rezultirati štetim nagomilavanjem.

Ključ savršenog dubinskog čišćenja vaše perilice je korištenje vrlo tople vode; naime vruća će voda obaviti veći dio posla, pa samo uključite praznu perilicu na najtopliji ciklus koji ima. Možete koristiti sredstvo za čišćenje perilice rublja ili malo deterdženta za pranje rublja, ali čak i samo voda koja je gotovo kipuća, trebala bi vam dati čišću perilicu.

Kako biste temeljito očistili unutrašnjost svoje perilice, morat ćete ukloniti sve izdržljive elemente. Treba ih ostaviti u posudi s toplom vodom i sapunicom, da se namaču dok se vi bavite ostatkom uređaja. Stara četkica za zube može se upotrijebiti za ulazak u uže i teško dostupne dijelove perilice. Isto tako, krpom obrišite unutrašnjost i gumu oko bubnja, te brtve oko vrata.

