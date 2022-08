'Prevarila sam supruga sa svojom prvom ljubavi, ali on me samo iskorištavao za seks'

Bila sam takva budala i prevarila supruga sa svojom prvom ljubavi iz djetinjstva. Osjećam se tako krivom i glupom i ne znam kako to preboljeti. Imam 42 godine i zadnjih 13 godina sam u braku s muškarcem koji sada ima 61 godinu. Iako ga volim, naša razlika u godinama postala je veći problem posljednjih godina – napisala je jedna žena za The Sun.

Više nemaju seks jer on ima zdravstvenih problema. Često se osjeća kao da brine za umirovljenika. Prije šest mjeseci bila je vani s prijateljicom u pubu kad je naletjela na svog bivšeg dečka, koji ima 43 godine, prvi put u 20 godina. Bili su zajedno četiri godine do moje 21. godine i to je bila najstrastvenija veza u njezinom životu te nešto što nikad nije preboljela.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

– I dalje sam ga smatrala privlačnim i imali smo toliko toga za razgovarati. Nadoknadili smo svoje živote i prisjetili se starih vremena. Rekao mi je da je tek razveden. Uzeo je moj broj kad sam otišla i nazvao sljedeći dan, pitajući možemo li se opet naći. Ono što je trebalo biti prijateljski ručak pretvorilo se u poslijepodne strasti u njegovom stanu, a vrlo brzo i u pravu aferu. Svi moji stari osjećaji su se vratili. Bilo je to kao da sam sa svojom srodnom dušom – nastavila je.

Znala je da je pogrešno, ali osjećala se kao da je njihova veza iskrena. Maštala je o tome da ostavi muža i opet bude sa svojim ljubavnikom. No pokazalo se da je samo iskorištava. Prije dva tjedna prekinuo je vezu rekavši da je upoznao drugu. Rekao je da je super što su se opet spetljali, ali da nemaju budućnost.

– Ne mogu prestati plakati i moram to skrivati ​​od svog muža, koji bi bio shrvan kad bi ikada saznao. Iako me povrijedio, i dalje se osjećam kao da bih svog bivšeg primila natrag da mogu. Što nije u redu sa mnom? – pitala je stručnjakinju za odnose.

–Ljubav, pogotovo prva ljubav, može od svih nas napraviti budale. Postoji nešto u intenzitetu i strasti što se rijetko može mjeriti. No, kao i većinu mladenačkih ekscesa, to je obično najbolje ostaviti u prošlosti. Došli ste u iskušenje od strane bivšeg jer ste se osjećali frustrirano i nezadovoljno svojom vezom. To vas je navelo da pročitate više o aferi nego što je bilo. Nemojte reći svom mužu. To će ga samo povrijediti, a vi se nećete osjećati bolje, ali razgovarajte s njim o vašem odnosu kako biste poboljšali stvari kako ne biste ponovno došli u iskušenje da varate – odgovorila joj je Deidre.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!