Prevarene žene ispričale kako su saznale da ih partneri varaju: ‘Poslao mi je pogrešnu poruku…’

Doživjeti prevaru nikada nije jednostavno, a opravdanja partnera za učinjeno su zaista raznolika baš kao i načini na koje netko sazna da je prevaren. Na tu temu je portal Health razgovarao s nekoliko žena koje su otvoreno podijelile svoje iskustvo.



Rachel koja ima 25 godina rekla im je da se sve dogodilo u prosincu kada je radila u maloprodaji po cijele dane. Partner je taj period drugačije zamišljao - htio je da peku kolače, budu s obitelji i uživaju u blagdanskom ugođaju. Nije imao razumijevanja za njezin posao, pa je pronašao drugu ženu s kojom je radio sve što je htio - ali nije prekinuo odnos s njom. Za sve je saznala mjesec dana kasnije i odlučila prekinuti. "Nismo bili jedno za drugo", rekla je.



Dvije godine mlađa Allison kaže da je tijekom studiranja izlazila s jednim mladićem šest mjeseci. Na Božićno jutro poslao joj je dugačku poruku u kojoj je objasnio da mu je lijepo s njom, ali se zaljubio u drugu - s kojom se viđao svih šest mjeseci dok je bio s njom. "Počela sam plakati i pokazala poruku mami, a dok je čitala stigla je još jedna u kojoj je napisao da je pogrešno poslao onu prethodnu. Pokušao je objasniti da sam ja ta u koju je zaljubljen, ali svejedno sam bila ljuta. Prekinuli smo, izgubila sam interes."

Emma (21) ima pravilo da će sa seksom čekati do braka. Jasno je to rekla svom bivšem dečku koji je poštivao njezinu odluku - iako nije bio djevac. Ipak, nije mogao više izdržati, priča ona, pa je završio s bivšom jednu noć. "Nazvao me sljedeće jutro, sve mi je ispričao, rekao da je to velika pogreška i da bi želio da nova godina bude novi početak. Cijenila sam to što mi je sve priznao, ali nakon toga mu više nisam mogla vjerovati", kaže.



Sally (30) podijelila je svoje iskustvo:

"Trebale smo krenuti na put za nekoliko dana u New Hampshire kod njezine obitelji kada sam ju uhvatila u zagrljaju nekog drugog - i to u našoj kući. Ispričavala se i rekla da se neće ponoviti, pa sam joj oprostila. Ipak, tijekom blagdana sam se malo napila i rekla joj u lice sve što mislim o prevari, nisam se mogla nositi s tim. Odvezla sam se kući i to je bio kraj."

