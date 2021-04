Preselila iz jedne državu SAD-a u drugu i saznala da je 'tražena' - jer nije vratila VHS kazetu!

Amerikanka Caron McBride ispričala je nedavno na Twitteru kako je nakon što se udala iz Oklahome preselila u Teksas, no kad je htjela na svojoj vozačkoj dozvoli promijeniti adresu prebivališta, saznala je da je u rodnoj Oklahomi - tražena zbog pronevjere!

- Zbog pandemije sam morala mailom ugovoriti sastanak, no s policije sam dobila mail u kojem piše da 'u Oklahomi 'imam neriješen problem' - kaže McBride koja je potom nazvala broj koji su joj poslali u poruci, a osoba s druge strane joj je rekla da je tražena zbog ozbiljnog kaznenog djela.

- Prvo što mi je žena na telefon rekla je da me policija traži zbog kaznenog djela pronevjere - kaže McBride, koja je u tom trenu, sjeća se, pomislila da će doživjeti srčani...

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1

