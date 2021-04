Talijanima dosta prodavanja 'lažnog' gelata, pa su predložili novi zakon kojim bi se to novčano kažnjavalo

Iako se ne zna točna zemlja porijekla ove najstarije slastice, Talijani su usavršavali recepturu sladoleda i na kraju postali poznati po proizvodnji malo drugačije verzije - gelata.



Mnogi misle da je to samo talijanski naziv za sladoled, ali gelato sadrži manje mliječne masti, skladišti se na -12 stupnjeva, a sladoled na -18.



Najvažnija stvar po kojoj se razlikuje od sladoleda je manja količina zraka koja ulazi u njega tijekom procesa zamrzavanja, pa je kremastiji i sočniji - i za to zasluge Talijani pripisuju sebi, pa su posebno 'alergični' na prodavanje običnog sladoleda pod nazivom gelato jer tvrde da je razlika velika. Osim toga, mnogi slastičari su počeli pumpati zrak u sladoled kako bi izgledao kremasto i 'pahuljasto', a to je Talijane toliko razljutilo da su odlučili pokrenuti akciju zabrane toga i plaćanja kazne ukoliko to radite u svojoj slastičarnici.



Talijanski Senat razmatra prijedlog da se prodavači sladoleda kazne novčano - do 10 000 eura, odnosno 70 000 kuna - ako se ne drže strogih standarda kvalitete.

U Njemačkoj će vas u prometu kazniti ako vozite sporo, a u Rusiji ako niste oprali automobil!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za cijelu stvar založilo se šest senatora iz lijevog centra Demokratske stranke i stranke Italia Viva, koji kažu da će zaštititi prava potrošača od ljudi koji krše 'osnovna pravila proizvodnje najstarijeg deserta'. "Talijanski je gelato jedan od gastronomskih simbola naše zemlje, uz tjesteninu i pizzu. Trebamo zakone koji će zaštititi tradicionalni način pripreme i proizvodnje", rekao je Riccardo Nencini, senator koji podržava ovaj prijedlog.



Trenutno se procjenjuje da industrijski sladoled može imati i do 80 posto zraka - što znači da kupci uglavnom plaćaju to umjesto poslastice. Prema novim pravilima bilo bi dozvoljeno maksimalno 30 posto, a zakon bi također zabranio upotrebu umjetnih aroma, bojila i hidrogeniziranih masti, prenosi UNILAD.

Urnebesna reakcija mačke koja je prvi put probala sladoled: