Prekinuli vezu, pa joj dvaput provalio u stan i molio je da mu se vrati

Jedna 19-godišnjakinja obratila se savjetnici portala The Guardian, Marielli Frostrup za pomoć. Naime, bila je u vezi s muškarcem kojeg je upoznala na fakultetu. Dobro su se slagali, ali nakon nekog vremena on se promijenio - postao je posesivan, nesiguran i kontrolirao ju je. Udaljila se od prijatelja i vlastitog života i potpuno se okrenula njemu zbog njegovih problema. Dane i noći je, kako kaže, provela uvjeravajući ga da ga voli, da ga neće ostaviti i da za nju ne postoji nitko drugi osim njega. Postalo je iscrpljujuće, a nakon nekog vremena i seks joj je postao odbojan s njim. Njegovi emotivni problemi bili su joj previše i htjela ga je ostaviti, a on je dva puta provalio u njezin stan i molio je da ne bude ni s kim drugim.



"Sigurna sam da je prekid najbolja stvar koju sam mogla napraviti s obzirom na to da je moj život krenuo nizbrdo zbog njega. Prestala sam ići u teretanu, udebljala sam se i samopouzdanje mi je palo. Razvila sam i problem s alkoholom, ali na svu sreću brzo sam se uspjela dovesti u red s tim. Na fakultetu sam isto počela nizati neuspjehe. Htjela sam samo spavati što je više moguće. Nisam bila sretna s njim, odnos je postao toksičan, ali sada se osjećam još gore."



Mariella je odmah zaključila - riječ je o oporavljanju. "Daj sebi odmora, treba ti nakon svega što si proživjela. Želim ti čestitati na hrabrosti, snazi i dobroj procjeni da se trebaš maknuti od toga. Ovaj muškarac je sve samo ne dobar. Iako je slab i ranjiv, njegovo ponašanje djeluje kao zlostavljanje i kontroliranje. Bojim se što tako lako može pristupiti, odnosno provaliti u tvoj stan. Ne želim te plašiti, ali mislim da bi trebala razmisliti o nekoj vrsti zaštite. Ako bilo kada osjetiš da si u opasnosti, nemoj se ustručavati pozvati susjede u pomoć ili čak policiju, ovisno o situaciji."

Savjetnica kaže da je sa svojim posjetima prešao svaku granicu, to nije ljubav, već nametanje. "Promjeni bravu kako bi bila sigurna da neće moći više ući. Iznenađena si što se on promijenio od početka vaše veze, ali zapravo je pokazao svoje pravo lice. Uništio je tebe psihički zbog svojih nesigurnosti. Alkohol nije rješenje, tako nećeš pobjeći od svojih problema."



"Možda si napravila neke loše izbore kao prestanak treniranja, i udaljavanje od prijatelja, ali moraš znati da ti nisi odgovorna za njegove nesigurnosti, a ovo kako se ponaša može postati opasno", zaključila je.