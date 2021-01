Pred dostavljačem kebaba prokomentirala kako će se udebljati, a on se zabrinuo i poslao joj dirljivu poruku

Shannon Charnick nekoliko dana zaredom naručila je kebab putem dostave, a kada je stigao dostavljač ona je kroz smijeh prokomentirala kako će se udebljati od silne hrane.



Naplatio je dostavu, okrenuo se i otišao, ali ostao je zabrinut zbog njezine izjave, pa je odlučio nešto poduzeti. Poslao joj je poruku koja glasi: "Zabrinula si me izjavom da ćeš se udebljati. Nemoj brinuti, zaista nisi debela. Nadam se da si dobro."



Shannon je bila dirnuta njegovom predivnom gestom, pa je odlučila sve podijeliti na Twitteru. "Naručila sam kebab, prokomentirala dostavljaču kako ću se udebljati, a on mi je poslao ovu poruku."



Njezina objava postala je viralna i prikupila više od pola milijuna lajkova. Dok su neki komentirali kako je njegov potez simpatičan, neke žene upozorile su je da bude oprezna.

I ordered food from the kebab (again) and when the delivery man come to my door I said omg I’m gunna get so fat and then he text me this😩😩🤣 pic.twitter.com/5rrnsyAKsN