'Požalio sam što sam prevario suprugu i bojim se da će me zauvijek ostaviti'

– Najbolja prijateljica moje supruge se miješa u naš brak. Ona zna za strašnu grešku koju sam napravio prije mnogo godina i jasno je rekla mojoj ženi da me treba ostaviti. Zajedno smo deset godina, ali sada se moja žena odselila – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ubrzo nakon što su se vjenčali, imao je kratku aferu. Požalio je za tim i supruga mu je oprostila, a on je mislio da će to sve ostaviti iza sebe. No, povjerila se svojoj najboljoj prijateljici, za koju zna da ga nikad nije voljela. Kad su nedavno ponovno počeli imati probleme, umjesto da je potakne da ih riješimo, njena prijateljica ju je nagovarala da se rastanu.

– Jedne noći, moja žena nije došla kući do sljedećeg jutra i imali smo veliku svađu. Rekao sam stvari za kojima žalim i optužio sam je za varanje, a ona me ostavila. Od tada je boravila sa svojom prijateljicom i sada kaže da nije sigurna da me voli. Kad god pokušam razgovarati s njom, njezina me prijateljica blokira. Bojim se pomisliti što ona govori o meni. Brinem se da će me žena zauvijek ostaviti – nastavio je.

– Prijateljica vaše žene ne smije se miješati između vas. Zvuči kao da utječe na vašu ženu, a njezini motivi možda nisu nesebični. Vaša supruga joj to vjerojatno dopušta jer želi izbjeći svađu. Pošaljite joj poruku s pitanjem možete li se naći sami. Nemojte kritizirati njezinu najbolju prijateljicu. Jasno dajte do znanja da je volite i da želite popraviti svoju vezu. Predložite i savjetovanje za parove – odgovorila mu je Deidre.

