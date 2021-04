Požalila se stručnjakinji: 'Saznala sam da me dečko vara i to sa starijom i ružnijom ženom'

- Ostala sam povrijeđena kada sam saznala da me moj dečko vara, ali još mi je gore kad zamišljam da je to sa starijom i ružnijom ženom. Saznala sam za njegovu tajnu nakon više od godinu dana, kada mi je njegova ljubavnica poslala fotografije njih dvoje tijekom seksa - napisala je jedna žena za The Sun.

Sada je prošlo šest mjeseci otkako je saznala za aferu i, iako mu želi oprostiti, ne može ga više gledati u oči. Shvaća da je ona djelomično kriva jer nije htjela imati seks nakon što je rodila zadnje dijete.

- Predložila sam mu da se vjenčamo kako bi se obvezali, ali on to nije htio. Čak me pitao želim li probati otvorenu vezu ili swinganje, što me sasvim šokiralo. Rekao mi je da mu nedostaje seks, ali kako da se ja pretvaram da ga želim? - nastavila je.

- Ne brinite kako izgleda njegova ljubavnica, ima važnijih problema na koje biste se trebali usredotočiti. Razgovarajte s njim kako biste saznali što nedostaje vašoj vezi i objasnite kako se osjećate. Zvuči kao da možda imate postnatalnu depresiju, što bi definitivno utjecalo na vašu seksualnu želju, kao i na cijelu vezu. Pokušajte pričati s liječnikom i savjetnikom u vezi vaših problema - odgovorila joj je Deidre.

