Povijest Božića: Koliko dugo se već slavi i kakve veze Charles Dickens ima s njime?

Božić je stigao, sa svim feštama, darovima, hranom, pićem i općenito dobrom voljom na koju smo svi navikli u ovo doba godine. Ali, dok smo zauzeti odmatanjem darova, gledanjem blagdanskih filmova ili jedenjem purice, nemojmo zaboraviti podrijetlo blagdana - sa svrhom ovog dana, s vjerskog gledišta, slavljenje rođenja Isusa Krista, piše Metro. Nije da se taj dan uvijek slavio u sadašnjem obliku, ali tko je izmislio Božić kakav poznajemo? Pogledajmo kroz povijest…

Tko je izmislio Božić? U redu, dakle Božić kakav poznajemo nije nastao onog trenutka kad se Isus rodio. Nije jasno ni je li on zapravo rođen 25. prosinca. Prvi zabilježeni slučaj da se Božić slavi zapravo datira sve do Rimskog Carstva 336. godine nove ere, za vrijeme rimskog cara Konstantina. Tehnički, Rimljani su to izumili - iako ne postoji određena osoba koja je zaslužna za to.

Postoje brojne teorije o tome zašto bi baš 25. prosinca bio odabran, a jedna sugerira da se poklopio sa zimskim solsticijem. Također se poklopio s drevnim rimskim poganskim zimskim festivalima Saturnalijama (kojim se slavio rimski bog Saturn) i Dies Natalis Solis Invicti (festivalom kojim se obilježava solsticij). Smatra se da je možda odabran jer je točno devet mjeseci nakon 25. ožujka - koji je izvorno odabran kao datum proljetnog ekvinocija.

Ovaj se datum također navodi kao dan kada je Bog stvorio Adama, te bi stoga bio prikladan datum za slavlje Kristova rođenja. Unatoč tome što su Rimljani obilježavali taj datum, Božić je bio relativno mala pojava i nije se slavio posebnom liturgijom sve do devetog stoljeća.

Proslave su ipak bile razularene, s opijanjem, proždrljivošću i drugim hedonizmom. Slavljenici su često išli od vrata do vrata prijeteći vandalizmom ako im se ne da jelo i piće. Međutim, zanimljivo je da se legenda o Djedu Mrazu ne povezuje s Rimljanima - budući da Sveti Nikola potječe s područja današnje Turske. Današnji Djed Božićnjak ima veze s Nizozemcima.

Kako je Charles Dickens bio umiješan? Charlesu Dickensu pripisuje se zasluga što nam je podario Božić u njegovom modernijem obliku, zahvaljujući njegovom klasičnom romanu Božićna pjesma. Objavljena 1843. godine, odmah je postala bestseler i promijenila pogled ljudi na Božić, stavljajući naglasak na ljubaznost, dobrotvornost i provođenje vremena s obitelji.

Viktorijanci su njegov pogled na blagdansku sezonu prihvatili k srcu i dodali nove tradicije kao što je božićno drvce - koje je uveo suprug kraljice Viktorije princ Albert. Božićne čestitke i darivanje također su zamijenili stare navike. Priča je zabilježena u filmu Čovjek koji je izmislio Božić iz 2017., u kojem je Dan Stevens iz opatije Downton glumio Dickensa usredotočnog na pisanje Božićne pjesme.

GALERIJA: Ovnovi su nestrpljivi, a Lavovi ogromni potrošači: Ovo su najveće mane svakog horoskopskog znaka tijekom blagdana