Postoji pet ljubavnih jezika, a evo koji vama odgovara prema horoskopskom znaku

Bračni savjetnik dr. Gary Chapman autor je knjige 'Pet jezika ljubavi' koja je izdana još 1992., a od tada, pa sve do danas spasila je mnoge odnose. Kako on tvrdi, svatko od nas govori svojim jezikom ljubavi, jednim od sljedećih - riječi afirmacije, čin služenja, primanje darova, kvalitetno vrijeme i fizički dodir. Partneri trebaju jedno drugome dati do znanja što je kome prioritet u odnosu i shvatiti da nismo svi isti. Osim što ćete shvatiti kojim jezikom pričate kada pročitate knjigu, u tome vam može pomoći i horoskopski znak.



Tako je ljubavni jezik Ovna podrška, odnosno riječi afirmacije. Oni uvijek trče ka svome cilju i idu prema pobjedi. Idealan partner je onaj koji uvijek navija za njih, bez obzira koliko luda ili komplicirana bila njihova ideja. Ovnovi cijene pozive i poruke za laku noć, pisma, otvoreno pokazivanje ljubavi.



Bikovi su nešto drugačiji, oni vole fizički dodir, pa im je najdraža aktivnost 'Netflix and Chill' s partnerom. Moraju se osjećati ugodno kraj voljene osobe, do te mjere da mogu otvoreno pokazati svoju lijenost i neurednost - žele nekoga tko je spreman počistiti za njima nakon odmaranja i opuštanja.



Blizanci puno pričaju, a žele da se njihova mišljenja uvažavaju. Nemaju problem s raspravljanjem, ali ni s ogovaranjem. Ako je partner spreman s njima pričati o drugim ljudima, čak uz malo podsmijavanja, njima je to znak da je veza prava. Govore dva jezika ljubavi - riječi afirmacije i kvalitetno vrijeme.



Poznato je da je Rak jako osjećajan znak, pa je njihov ljubavni jezik kvalitetno vrijeme. Oni se moraju duboko povezati s partnerom da bi stvari funkcionirale. Puno vremena žele provoditi kraj drage osobe koja ih prati u svemu.



Lavovi vole osjećaj slave, pa im možete biti partner samo ako ćete im pružiti fizički dodir i poklanjati darove. Strastveni su, pa moraju dosta vremena provesti kraj partnera - veze na daljinu im ne uspijevaju zbog toga. Moraju biti u centru pažnje, pa ih ne zanimaju ljudi koji im to ne mogu pružiti.

Influencerica Matea Frajsberger o svojoj borbi s napadajima panike: "Bila sam u strahu što će ljudi o meni misliti, dok nisam ispričala sve što mi je bilo na duši!"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Djevice pričaju činom služenja. Uvijek su tu za druge, spremne učiniti sve, pa isto očekuju zauzvrat. Ljubav im možete pokazati sitnicama, najviše onima koje uključuju čišćenje i kućanske poslove poput pranja suđa, skupljanje odjeće sa sušila i slično.



Kao vrhunski stilisti i gurmani, Vage vole primati lijepe poklone. Ne moraju biti skupi ili luksuzni, samo trebaju odražavati njihovu jedinstvenu osobnost i osjećaj za estetiku, prenosi Your Tango.



Škorpionu je prioritet provesti kvalitetno vrijeme s dragom osobom. Nisu zahtjevni oko toga što će se raditi, samo im je bitna bliskost. Uz to, vole i cijene fizički dodir.



Strijelac, avanturistički tip, voli stvarati uspomene, nebitno hoće li to biti jednom večerom ili ludim putovanjem. Njima je bitno iskustvo! Idealan partner im je onaj koji će zajedno s njima planirati putovanja i pokloniti im avionske karte - tako ih je najlakše osvojiti. Njihov jezik ljubavi je kvalitetno vrijeme.



Ambiciozan, strastven, i u svojim mislima uvijek iznad svih, Jarcu je na prvom mjestu da im poklanjate darove. Vole fine, luksuzne stvari i očekuju da partner to ima na umu.



Vodenjak je buntovnik, pa voli da druga strana ima iste vrijednosti i da se za njih bori. Ne vole podsjećati partnera što treba raditi. Na koljena padaju ako druga osoba sudjeluje u humanitarnim akcijama, prosvjedima... Dakle, vole aktiviste, odnosno pričaju jezikom služenja.



Emotivne Ribe žele nekoga tko bi za njih hodao kroz vatru. Ipak, uvijek stavljaju druge na prvo mjesto. Potreban im je netko tko će razumjeti njihove emocije. Riječi afirmacije i služenje su jezici kojima pričaju.

Muškarci, horoskopski znak otkriva vam kakvi ste ljubavnici: