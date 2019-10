Polovica milenijalaca daje otkaz zbog mentalnog zdravlja: Što učiniti kada to nije opcija?

Harvard Buisness Review proveli su istraživanje koje se bavilo temom da ljudi žele da njihovi poslodavci razgovaraju o mentalnom zdravlju, a Well and Good protal prenosi dio koji govori o tome da polovica milenijalaca i 75% populacije 'gena Z' daje otkaz radi problema s mentalnim zdravljem. I ne radi se samo o tome da se milenijalcima ne sviđaju poslovi pa odustaju iz hira, već je problematika malo dublja.

Prema riječima psihoterapeutkinje i specijalistice za anksiozna stanja Laure Rhodes-Levin jedan od razloga zašto milenijalci odustaju od svojih poslova je taj da smo postali 'kultura multitaskinga' što nije održivo.

- Nekako smo došli u situaciju da moramo raditi nekoliko stvari od jednom da bismo se osjećali produktivnima - rekla je Rhodes-Levin.

Nije teško zamisliti ono o čemu govori psihoterapeutkinja; odgovaranje na mailove tijekom sastanka, istovremeno konzumiranje ručka dok se završava projekt, vježbanje u teretani i istovremeno umrežavanje s potencijalnim poslovnim partnerima i slično. Često se nalazimo u situaciji da multitaskamo čak i kada se opuštamo - gledanje objava na Instagramu kada gledamo Netflix. Postalo je teško odgledati nešto u komadu bez držanja mobitela u ruci.

Kada govorimo o mobitelima, Rhodes-Levin tvrdi da opcija da smo dostupni cijelo vrijeme kroz poruke, e-mailove dovodi do 'kulture burnouta' odnosno 'kulture sagorijevanja' o čemu se već neko vrijeme govori u medicinskim krugovima kao ozbiljnoj dijagnozi.

Što učiniti ako ne možete dati otkaz?

Mnogi milenijalci u Hrvatskoj si ipak ne mogu priuštiti da daju otkaz, stoga psihoterapeutkinja Rhodes-Levin daje savjet za njih. Naglašava kako ne biste trebali čekati da vas posao koji vam negativno utječe na mentalno zdravlje iscrpi toliko da se razvije depresija. Rani znakovi da bi se to moglo dogoditi su premalo ili previše spavanja, kratki fitilj za stvari i jako negativan stav prema sebi samome, uključujući i takav govor.

Psihoterapeutkinja savjetuje da pronađete nešto u čemu zapravo uživate i u čemu ćete naći svrhu svojeg postojanja, kako bi sačuvali svoje mentalno zdravlje. Ako ne možete dati otkaz bitno je uključiti gore navedeno u svakodnevni život izvan vašeg posla. Svojim klijentima savjetuje da se okrenu stvarima oko kojih su strastveni, npr. pisanje bloga. Uz malo sreće, uvijek je moguće da će se to pretvoriti u stalan posao, ali i ako neće, bitno je u svakodnevicu uključiti nešto što nas ispunjava, ako to nije posao od 9 do 17.

Psihoterapeutkinja tvrdi da ne čudi što milenijalci daju otkaz na svojim poslovima jer se danas ljudi žene kasnije i zbog toga su duže u fazi gdje su odgovorni sami za sebe, posebno ako nemaju djece. No, bez obzira imali djecu ili ne, Rhodes-Levin tvrdi da bi mentalno zdravlje svakome trebao biti vlastiti prioritet bez pogovora.

