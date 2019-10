Zašto neki obožavaju gledati horore, a drugi ih se groze? Evo što kažu poznati ljubitelji ovih filmova

Tako, oni koji su kao mali gledali horore s roditeljima će se i manje bojati scenarija ovih filmova. Njihovo iskustvo uči mozak kako je zabavno bojati se.

Foto: Getty Images

"Jednom sam imala pacijenta koji mi je priznao kako je s mamom gledao strašne filmove i upravo zbog toga se osjećao sigurno. Također, nekada su se zajedno smijali strašnim scenama", izjavila je Kelley Hopkins-Alvarez, profesionalna savjetnica za Reader's Digest.

Ipak, moguće je od mrzitelja horora postati zaljubljenik u ove filmove. Ako ljudi češće gledaju horore, s vremenom će razviti i određenu otpornost prema takvom sadržaju i neće ih biti strah. Također, ako s prijateljima gledate horor i uz to iskustvo vas vežu pozitivne emocije, u budućnosti će vas iznenaditi koliko će lakše biti pogledati neki strašan film.

Foto: Pixsell/Dusko Marusic

Brojni poznati vole gledati horore. Redatelj Dalibor Matanić je u jednom intervjuu priznao kako voli horore i to one koji koriste puno jeze u svojoj radnji, kao i one psihološke prirode. Njegov film "Egzorcizam" iz 2017. godine također je horor takve vrste.

Foto: Pixsell/Dusko Marusic

Predrag Ličina, redatelj popularnog filma "Posljednji Srbin u Hrvatskoj" rekao je u intervjuu kako su mu najdraži žanrovi filmova znanstvena fantastika i horor filmovi, a najdraži film mu je "Alien".

Pogledajte koliko muškarci poznaju ženske proizvode: