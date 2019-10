Po čemu vi pamtite vaše osnovnoškolske učitelje? 'Nikada nam nije bilo dosadno na satu'

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine na današnji dan od 1994. godine, a cilj mu je u prvi plan staviti podršku nastavnicima, ali i istaknuti važnost njihova rada. Učitelji često rade prekovremeno i doma jer moraju napraviti pripremu, a ovim danom se naglašava veličina njihove profesije.

Mnogi ljudi upravo najviše pamte svoje učiteljice ili učitelje iz nižih razreda osnovnih škola koji su im usadili najvažnije ljudske vrijednosti, a evo što su nam rekli Zagrepčanke i Zagrepčani.

Martina (30)

"Učiteljica Tanja je bila topla i uvijek nasmijana. Svako gradivo je pretvorila u igru i zabavu i upravo zato je pamtim. Nikada nam nije bilo dosadno na satu, a potrudila bi se i oko najmanjih detalja."

Helena (30)

"Učiteljica Jasenka. Pamtim da mi je rekla da sam savršene visine, taman za nasloniti se na moju glavu."

Petra (32):

"Božica je bila odlična učiteljica, a urezala mi se u pamćenje zbog svojih savjeta, priča iz djetinjstva, ali i životnih primjerima. Posebno sam zapamtila nekoliko njih: 'Čovjeka trebaju veseliti sitnice', 'Uvijek se trudite nekom pokloniti osmijeh jer mu to može uljepšati dan' i onu svima poznatu da se sreća nalazi u malim stvarima."

Davor (29) :

"Zbog svoje sam učiteljice Marice plesao, glumio i bio maneken. Cijeli razred je sudjelovao u ovim aktivnostima, a jednom sam čak nosio reviju za Varteks na Zagrebačkom Velesajmu."

Vlatka (25) :

"U osnovnoj školi sam imala najboljeg učitelja ikad, iako će to vjerojatno svatko reći za svoga. No, Slavko je stvarno bio najbolji. Naučio nas je puno toga o životu, ne samo onako školski, ali prije svega je bio dobar i tolerantan čovjek, zbog čega ga i danas pamtim. Recimo, sjećam se te jedne anegdote koja meni možda ne ide u prilog, ali ide njemu. Na tjelesnom smo igrali graničar i ja, eksplozivna kakva jesam, u afektu igre viknula sam nešto neprimjereno učiteljici suprotnog razreda, a on je na to ostao totalno kul.

Kasnije me pozvao na hodnik i toliko lijepo, smireno i normalno mi objasnio u čemu sam pogriješila da sam istog trena odlučila otići do učiteljice i ispričati joj se. Bio je, prije svega, dobar čovjek i kvalitetan pedagog. Znao je kako učiti, ali i kako odgojiti dobre ljude. I uvijek je bio tu za neku lijepu riječ i utjehu kad nam je svima bilo teško. Sjećam ga se i dan danas, bio je baš jako poseban, neobjašnjivo poseban."

Martina (29):

"Učiteljica Snježana je bila jako draga i uvijek spremna pomoći. Imala je tu neku toplinu s kojom je svima pristupala. Sjećam se da nikada nije povisila ton i uvijek je bila tu za sve nas. Na žalost, nije nam bila cijelo vrijeme učiteljica jer je otišla na porodiljni dopust."

