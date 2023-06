Ako planirate osvježiti zidove, izbjegavajte ovih 5 boja jer više nisu 'in', kažu dizajneri

Želite promijeniti ugođaj u sobi? Iako bojanje zidova može prostoru dati sasvim drugačiji izgled, boja može učiniti i da prostorija izgleda zastarjelo; jer kao i svim trendovi u dizajnu, i bojama popularnost raste i pada. Zbog toga bi, piše Real Simple, trebali birati nijanse koje su trenutno popularne, a ako želite izbjeći 'old look', ove boje nemojte koristiti jer se predviđa da ubrzo više neće biti u trendu.

Sve nijanse sive

Siva je godinama bila posvuda i mnogima je već i dosadila. “Ovogodišnji su trendovi boja vezani uz preuzimanje rizika, dok su 'sigurne' boje poput sive, passe”, kaže dizajnerica interijera Tamarra Younis iz Union of Art Interiors. “Suprotnosti se privlače i ove su godine tražene neobične kombinacije naizgled nespojivih boja; od mente uparene s žarko ružičastom do Robin's egg plave s prašnjavom maslinastom ili bojom hrđe; mix, don't match!", savjetuje.

Ako vam se ipak sviđaju neutralnije nijanse i naginjete sivoj, Jessica Risko Smith iz Jessica Risko Smith Interior Design preporučuje da umjesto nje odaberete boju karamele, oker žutu, boju hrđe ili duhana.

Bijela

Iako izgledaju čisto i neutralno, bijeli su zidovi također i jako sterilni, a Smith predviđa da ćemo ih u 2023. viđati mnogo manje nego smo navikli. „Iako je oštra bijela još uvijek najvažnija za stvaranje dojma svjetla, prozračnosti i svježine, kod uređenja doma trenutno žudimo za nešto prizemnijim bojama i težimo zemljanim tonovima. Bijela s najsuptilnijim nijansama plavih, tamno-smeđih ili kamenih nijansi biti će ključna u stvaranju dojma dubine, a da se pritom zadrži svjetlost", dodala je.

Ružičasta

Ružičasti su zidovi jako dugo bili u modi, no prema riječima dizajnera interijera Shaya Hollanda, tom je trendu došao kraj. “Upravo sam klijentici savjetovao da zidove svoje dnevne sobe prefarba u ružičasto, no bojim se da će me brzo opet nazvati jer se neće s tom bojom saživjeti. Iako su dramatične nijanse te boje jako popularne na društvenim mrežama i izvrsne su za inspiraciju, ljudi često shvate da postoji velika razlika između onoga što je zabavno gledati i onoga s čime je dobro živjeti!”, poručio je.

Crvena

Slično ružičastim, i crveni su zidovi neko vrijeme bili posvuda. "Jarko ružičaste i crvene boje izvrsne su u modi, ali se ljudima nakon što neko vrijeme žive s njima više ne sviđaju ", kaže Holland. “Iako neki prodavači predviđaju da će idući veliki trend takve prodorne boje, moji klijenti traže da im interijeri nemaju uznemirujući efekt. Žele umirujuće monokromatske boje koje nisu dosadne i . harmoničnu paletu boja koja odražava neku vrstu energije i u kontrastu je sa surovom stvarnošću vanjskog svijeta.”

Mornarsko plava i tamno zelena

Holland kaže da tamnoplava i sve tamnije nijanse zelene također u 2023. izlaze iz mode, a razlog je, ističe, to što su se one uglavnom koristile za naglašavanje zidova što više nije u trendu; pa stoga nisu ni te boje.

