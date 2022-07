Planirate dati otkaz? Stručnjaci savjetuju kako to pametno napraviti, bez da 'spalite mostove' za sobom

Bilo da odlazite s posla koji volite ili pak napuštate radno mjesto s kojeg jedva čekate otići; osim ako vam se netko baš zamjerio; vjerojatno u trenutku kad dajete otkaz nećete biti potpuno hladnokrvni, kaže stručnjakinja za karijeru s LinkedIna Charlotte Davies koja dodaje da je davanje otkaza "rijetko kad iskustvo koje može proći bez stresa, što osobito vrijedi u današnjim vremenima ekonomske nesigurnosti".

- Čak i ako vas čeka nešto bolje, uvijek postoji strah da to neće dovoljno dugo potrajati i da ćete požaliti - kaže.

U svakom slučaju, dodaje ona, svi žele svoje radno mjesto napustiti dostojanstveno i uzdignute glave, zbog čega je način na koji se otkaz daje jako bitan. A bez obzira na to kako to odlučite napraviti, postoje nekoliko nepisanih pravila koje je pametno slijediti.

Zato Davies i njen tim s LinkedIna imaju par savjeta.

Nemojte 'spaliti' mostove

Da, neki su razlozi za napuštanje posla bolniji od drugih, no svejedno se u trenutku odlaska isplati održati atmosferu što je moguće pozitivnijom; osobito ako želite i dalje raditi u istoj branši.

LinkedIn tim zato savjetuje da uskoro bivšem poslodavcu i nadređenima zahvalite na dobivenim prilikama i stečenom iskustvu, a kolegama na suradnji.

- Čak i ako potpuno mijenjate karijeru, nikad ne znate kada biste mogli sresti bivšeg poslodavca i kolege ili čak ponovno surađivati s njima - zaključuje Davies. "Svakako, uvijek je bolje ostati na nivou".

Iskoristite priliku da naglasite razloge zbog kojih odlazite

To uključuje sve probleme na koje ste nailazili dok ste radili na tom poslu.

- Vaš će poslodavac sigurno o tome razmisliti, barem da se vidi kako podržava prijedloge za promjene na radnom mjestu, a to će pomoći da stvari u budućnosti budu bolje za one koji ostaju. I one koji tek dolaze - kaže Davies.

"Osim toga, otvorenost o tome zašto odlazite će vama vjerojatno pružiti osjećaj olakšanja, a svaki će 'normalan' poslodavac cijeniti iskrenost".

- Bilo da jednostavno imate priliku za osobni rast kakva se ne odbija ili tvrtka nije nešto napravila da tu budete zadovoljni; otvoreno pričajte o razlozima odlaska jer to može potaknuti promjene koje će spriječiti da drugi odu iz istih razloga - dodaje tim LinkedIna.

Također, kažu, važno je i jasno nadređenima i poslodavcu dati do znanja da je vaša odluka konačna; da izbjegnete daljnji razgovor s protu ponudama, što samo produžuje proces koji onda može postati neugodan.

Radite savjesno do zadnjeg dana

Teško je zadržati motivaciju kad ste jednom nogom već vani, ali pokušajte to ne pokazivati tijekom otkaznog roka.

- Upamtite, još uvijek postoje ljudi koji ovise o tome da vi posao obavite kako treba tijekom vremena koje vam je tu preostalo i ne bi bilo pošteno da vas oni trebaju pokrivati - kaže Davies.

"Također, nije dobro kolege ostaviti s lošim zadnjim dojmom o vama".

Iskoristite svoje kontakte

Kada je riječ o odlasku s jednog i pripremi za drugi posao, sigurno mnogo toga možete naučiti i iz svojih veza i kontakata.

- Ljudi svaki dan dobivaju nove poslove i prelaze na druga radnja mjesta pa se ne trebate osjećati kao da se morate sami u tome snaći - kaže Davies.

"Vjerojatno ćete, ako pitate, shvatiti da mnogi imaju imaju ideju o tome kako je najbolje otići s trenutnog posla ili pak imaju vlastito iskustvo pa se; ako trenutno razmišljate o odlasku s trenutnog posla; svakako s nekim posavjetujte", zaključila je za Metro.

