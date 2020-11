Pješačenje uz jezero na kojem žive labudovi

Oporovcu, selu koje pripada gradu Prelogu, tridesetak godina raste poljoprivredno gospodarstvo obitelji Zadravec, koja se specijalizirala za uzgoj koza, sireva i mlade jaretine. Trinaest godina, kako kaže Jasminka Zadravec, imaju svoju siranu Opor na adresi Oporovec 138. Obilaze sajmove i skupljaju nagrade za sireve. Njihov mladi kozji sir u bučinu ulju osvajao je zlatne medalje u međunarodnoj konkurenciji. Uključili su se i u projekt brendiranja međimurske gastronomske marke “Međimurska jaretina”. U toj se županiji proizvodi 30 posto ukupnih količina kozjeg mlijeka u Hrvatskoj i oko 40 posto ukupnog broja uzgojno valjanih koza. Jasminka i suprug Stjepan, kojima pomažu i djeca, kažu da su tradiciju naslijedili od “mamice i japice”, a na imanju uređenjem kušaonice i grunta, gdje se mogu vidjeti stare fotografije, posuđe i alat, nastoje pokazati dio obiteljske povijesti. Uredili su i igralište za djecu koja dolaze vidjeti kako domaće životinje izgledaju uživo. Hranu za osamdesetak životinja proizvode sami. Moto im je od polja preko štale do stola. Do Oporovca se može pješice iz Preloga. Šetnja počinje na preloškoj marini, sportsko-rekreacijskoj zoni uz umjetno jezero hidroelektrane. Na jezeru godinama žive labudovi, cijele obitelji, a u letu se mogu vidjeti i sive čaplje te koromorani koji se spuštaju u lov na ribe. Marina je popularna šetnica, a u ugostiteljskom objektu se može popiti kava, sok ili pivo, te pojesti riba za dvadesetak kuna. Duž nasipa koji kroti jezero vodi staza do Oporovca, pitoresknog sela. Kilometar od Oporovca je Draškovec, s neuobičajenom crkvom sv. Roka s dva tornja.

Jasminka Zadravec s obitelji se specijalizirala za uzgoj koza, proizvodnju sireva i mlade jaretine

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Na imanju supružnika Zadravec, koji su tradiciju naslijedili od “mamice i japice”, mogu se vidjeti stare fotografije, posuđe i alat. Jasminka i Stjepan Zadravec tako žele pokazati dio obiteljske povijesti