Pitao je što se nalazi u sendviču i dobio bezobrazan odgovor

Steve Paul, Amerikanac je koji je na društvenoj mreži Quora usporedio život u Americi i Europi istaknuo je nekoliko ključnih razlika. Ističe kako su njegovi europske kolege izrazito marljivi, no jednom kada su na pauzi, uistinu su na pauzi. Privatni i poslovni život u Europi itekako je odvojen, što znači da se Europljani, kada završi radno vrijeme, isključuju od svih poslovnih obveza.

Također, u Europi ćete teže doći do posla, no jednom kada ga dobijete, velika je vjerojatnost da ćete ga i zadržati, dok se u Americi lakše dolazi do posla, ali lakše ćete ga i izgubiti. Zapošljavanje je bolje regulirano u Europi nego u Americi, koja također ima propise, no nešto ih je manje nego u Europi. Europljani cijene kvalitetu u odnosu na kvantitetu, za razliku od Amerikanaca, a ovo je posebice osjetno kada je riječ o hrani. Europljani će čekati ili stajati u redu za gotovo besplatan zdravstveni tretman, dok Amerikanci ne žele čekati ili biti ograničeni za medicinski tretman samo kako bi prošli jeftinije. Američka maloprodaja u Europi ne funkcionira. Na primjer, prodaja proizvoda ispod cijene kako bi doveli korisnika na vrata često je nezakonita.

Amerikanci se često sele, iz jedne kuće u drugu, iz jednog susjedstva u drugo, dok je u Europi to rijedak slučaj. Amerikanci će vas, jednom kada vas upoznaju, pozvati na druženje kod kuće, primjerice na roštilj, dok će vas Europljani radije pozvati van, u neki bar ili restoran. Amerikanci više cijene ekonomiju nego kvalitetu života; Europljani naprotiv više cijene kvalitetu života u odnosu na poslovnu kvalitetu. I još jedna važna stvar, kaže autor - u Europi nema šale s hranom. Primjerce, kaže, naručio je u jednom nizozemskom restoranu određeno jelo uz zamolbe da se izbaci određena namirnica, na što je ubrzo stigao odgovor: Chef ne dozvoljava da se mijenjaju ranije kreirani recepti. Još se jedna zanimljiva stvar dogodila u baru u Belgiji. Kaže kako je konobara zamolio da mu pojasni što je u određenom sendviču, na što mu je ovaj odgovorio: Sve vam piše! - To nema šanse da se dogodi u Americi - zaključio je autor.