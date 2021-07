Partner joj je zabranio da čita knjige jer čak i to smatra - prevarom: Evo njegovog opravdanja

Anonimna djevojka požalila se korisnicima Reddita na svog partnera i njegov neobičan zahtjev. Kako kaže, ona je velika ljubiteljica knjiga, čitanje ju smiruje i voli zalutati u neki drugi svijet. Nerijetko je čitala ljubavna djela u kojima se ponekad opisuju seksualne scene - a tu je onda nastao problem, prenosi Mirror.



Naime, njezin partner smatra da je to prevara, jer dok to čita zamišlja opisane scene i ljude, odnosno muškarce.



"Ne čitam knjige zbog tih dijelova o seksu, ali on to ne razumije. Ne znam što da radim."

Ljudi su joj masovno počeli pisati da treba otići od takvog partnera jer nije normalno da je odrasli muškarac ljubomoran na knjigu! "Zamisli u što će se pretvoriti tvoje druženje s prijateljima i izlazak van."



"Ostavi ga", savjetuje netko i objašnjava joj da je ovo alarm i upozorenje. "Ako popustiš u ovome, kontrolirat će te sve više, ovo je tek početak."



U međuvremenu je djevojka odgovorila na komentare i otkrila da je odlučila prekinuti s njim jer bi se situacija samo mogla pogoršati. "Nesiguran je i voli kontrolirati, mislim da je vrijeme da odem", napisala je.

