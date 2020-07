Partner je nagovorio na seks u troje, a onda je saznala da ima nekoliko ljubavnica

"Draga Deidre, imam 25 godina i već četiri godine sam u vezi s 13 godina starijim muškarcem. Prekidali smo i mirili se, ali često sam imala osjećaj da se ne mogu osloniti na njega niti znati kada ću ga ponovno vidjeti. Nekoliko puta me udario, a sve sam pripisala teškom djetinjstvu i prošlosti koje je imao", započela je tešku priču anonimna djevojka.



"Izgubio je posao, a onda sam mu pronašla novi u tvrtki gdje radim. Mislim da je tada shvatio da mi je stalo i bio je zahvalan, barem neko vrijeme. Ubrzo sam saznala da me varao, ispričao se i opravdao sve pričom o teškom djetinjstvu."



Zbog teške prošlosti htjela mu je pružiti ljubav, ali šokirala se kada joj je predložio seks u troje kako bi učvrstili odnos. "Shvatila sam da testira moju ljubav kako bi bio siguran da ga neću povrijediti. Pristala sam, ali samo jednom. Bili smo sa ženom koju je on poznavao. Uživao je, a ja ne mogu iz glave izbaciti scene njihovog seksa dok ja sjedim sa strane."

Ponovno je izgubio posao, a ona mu je pomogla financijski. Godinu dana kasnije ponovno ju je prevario i ponovno su prešli preko toga. Mislila je da im je veza jača, ali sada je saznala da on ima tri djevojke sa strane!



"Prijatelji mi kažu da ga ostavim, ali ne mogu. Znam da je njegovo ponašanje posljedica teške prošlosti. Jako sam zaljubljena u njega i sve mu opraštam."



Savjetnica britanskog portala The Sun, Deidre, kaže: "Kriviš njegovu prošlost za varanje, ali on je sada odrasli čovjek i donosi odluke sam. Prema tvojem načinu razmišljanja rekla bih da sebe nimalo ne poštuješ i da ne znaš što znači biti voljena. Čak si i zahvalna jer te više ne zlostavlja fizički! Slažem se s tvojim prijateljima. Možda je povrijeđen, ali to mu ne daje za pravo da povrijedi tebe."