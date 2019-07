Ovo su najčudnije laži koje su roditelji rekli djeci tijekom odrastanja

Gotovo svatko od nas ima neke zanimljive priče iz djetinjstva, većinom su to razne situacije u kojima smo se našli zahvaljujući svojim nestašlucima.

No, da i roditelji imaju itekako bitnu ulogu u stvaranju uspomena, dokazalo se i nedavnim postom na Redditu kada je jedan od korisnika započeo svoju isposvijest o urnebesnim lažima koje su mu roditelji rekli tijekom djetinjstva, a ostale su upečatljive sve do danas. To je navelo i ostale korisnike te društvene mreže da se i oni prisjete onoga što su im njihovi roditelji lagali za vrijeme njihova odrastanja, a danas se svi tome mogu globalno nasmijati.

Ovo su neke od najkreativnijih...

1. "Moj me otac uvjerio da ako budem gledao u svoju stražnjicu da ću eksplodirati" - u/MysteriousEvidence

2. "Moj otac mi je pojasnio da se brisači na automobilu pokrenu kada izbroje milijun kapi. Ako je jača kiša, upale se brže jer brže izbroje milijun kapljica " - u/finaldi

3. "Moji roditelji su mi rekli da plišani medvjedići jedu paukove" —u/01kaj10

4. "PItala sam roditelje zašto nemam penis kao moj brat. Majka mi je rekla da me primila za njega dok sam bila mala i otpao je. Plakala sam tri sata" —u/puppetandMaster

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

5. "Bojao sam se munja pa mi je otac rekao da se ne trebao bojati jer nas to Bog fotografira. Otada, stalno sam trčala na prozor kada je sijevalo kako bi što bolje pozirala za fotografiju" - u/m3ngnificient

6. "Moj tata nikada nije znao zamotati poklone i uvijek bi izgledali neuredno. Rekao bi da je poklone zamotao 'Rudolph' i takvi su jer on nema prste" - u/gothiclg

7. "Rekli su mi da je ušni vosak kakica koju je ostavila mušica u mom uhu" - u/Oofmeister_101

8. "Kao mali često sam se igrao s pupkom pa mi je mama rekla da pupak drži svu kožu našeg tijela na okupu pa ako nastavim da će se sve raspasti. Prestravilo me, ali je upalilo da se prestanem igrati" - u/NOODLZ92

9. "Kada sam imao otprilike tri godine majka mi je rekla da ona nema penis jer je otpao jer je kao mala rekla laž. Otada je uvijek znala kada lažem jer sam nakon izreće laži uvijek gledao u gaće da vidim je li moj penis još uvijek tu" - u/anotherkeebler