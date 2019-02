Ovi su se poznati parovi upoznali na spojevima - na slijepo

Mnogi slavni parovi upoznaju se na nekim događajima ili u istim društvenim krugovima, no neki od njih su se upoznali na spoju - na slijepo!

Jedan od najpoznatijih slavnih parova svakako su princ Harry i Meghan Markle, a upoznali su se na nevjerojatan način. Princ se, navodno, požalio prijateljici da ne može naći djevojku. Takva javna osoba, iz kraljevske obitelji, nije mogao djevojku tražiti putem TIndera i sličnih aplikacija, pa se umiješala njegova prijateljica iz djetinjstva i PR direktorica modne kuće Ralph Lauren, Violet von Westenholz, koja je Meghan upoznala preko posla. I ostalo već znamo...

Gisele Bundchen i Tom Brady- Tom je priznao da ga je prijatelj nagovorio da ode na spoj s Gisele i to samo nekoliko tjedana nakon što je prekinuo glumicom Bridget Moynahan. "Bilo je to 2006. godine i prijatelj mi je rekao da moram upoznati žensku verziju sebe", ispričao je tada Brady.

Jennifer Aniston i Brad Pitt - Par se upoznao "na slijepo", a spoj su im dogovorili njihovi agenti. Nažalost mnogih njihovih fanova, par se razišao, a Brad je otada uplovio u bračnu luku i s Angelinom Jolie i od nje se rastao. Možda se ovo dvoje ponovno i spoje, tko zna.

Khloe Kardashian i Tristan Thompson - Reallity zvijezda i košarkaš dobili su i svoje prvo dijete, a upoznao ih je Khloein dobar prijatelj, Brandon Jennings, koji je također košarkaš. Dogovorio im je spoj na slijepo u restoranu u hotelu Bel-Air i "kliknuli su na prvu".

Lena Dunham i Jack Antonoff - Glumica i producentica Lena Dunham upoznala je pjevača Jacka Antonofa u travnju 2012., a spojio ih je zajednički prijatelj, komičar Mike Birbiglia.

Salma Hayek i François-Henri Pinault - Salma i François-Henri nisu imali uspješan spoj na slijepo, no na kraju su ipak završili skupa. "Naš prvi spoj bio je užasan. Nisam ni znala da idem na spoj, mislila sam da idem na event. Kada sam shvatila o čemu se radi, bila sam jako ljuta na svoje prijatelje koji su mi namjerno smjestili jer su znali da neću pristati na nikakav spoj. A iako je naš početak bio loš, priča ima sretan završetak", otkrila je Salma u intervjuu za časopis Latina.

Cindy Crawford i Rande Gerber - On je itekako znao tko je ona, no ona nije poznavala njega. Njena ljepota vinula ju je u visine, no njega je osvojila svojim - karakterom.

Jessica Biel i Justin Timberlake - Upoznala ih je Jessicina kolegica iz serije 7th Heaven Beverley Mitchell i to na dodjeli Zlatnih globusa 2007. godine, nedugo nakon Justinovog prekida s Cameron Diaz.