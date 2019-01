Ako nekim muškarcima treba podsjetnik da su žene uvijek u pravu, mogu ga dobiti čak i prije odlaska na toalet. Naime, društvenim mrežama kruži fotografija na kojoj je označeno gdje se nalazi muški, a gdje ženski WC.

Piše: "Men to the left, because women are always right", u prijevodu "Muškarci lijevo, jer su žene uvijek u pravu".

Foto: Facebook

Tvorci natpisa poigrali su se riječima, jer "right" u prijevodu znači i "desno", ali i "u pravu".

VIDEO Reakcija djevojčice kada vidi oca bez brade