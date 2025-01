Ovaj jednostavni kućni test možete otkriti vašu biološku dob u samo pola minute

Istraživači s klinike Mayo pokazali su jednostavan način za određivanje biološke starosti bez upotrebe opreme. Sve što trebate je održati ravnotežu na jednoj nozi jer je to kritičan pokazatelj snage živaca, kostiju i mišića. U studiji o određivanju biološke dobi sudjelovalo je 40 zdravih sudionika starijih od 50 godina koji su bili podvrgnuti testovima hodanja i ravnoteže te vježbama koje su testirale njihov stisak i snagu koljena, piše New York Post.

"Ravnoteža je važna mjera jer, osim mišićne snage, zahtijeva doprinos vida, vestibularnog sustava i somatosenzornih sustava", rekao je dr. Kenton Kaufman, viši autor studije. Rezultati su pokazali da stajanje na jednoj nozi, osobito nedominantnoj, pokazuje najveću stopu pada s godinama. S nedominantnom nogom, i sa svakim desetljećem koje je prošlo, vrijeme koje je pojedinac mogao stajati smanjivalo se za 2,2 sekunde. Za dominantnu nogu to se vrijeme smanjivalo za 1,7 sekundi po desetljeću.

Istraživači su zabilježili da se mišićna masa smanjuje do 8 posto po desetljeću nakon 30. godine života. Autori studije nadaju se da će ovaj jednostavan test potaknuti ljude da samostalno provjere snagu kostiju i prema tome prilagode svoje ponašanje. Kaufman tvrdi da promjene ravnoteže mogu predstavljati dodatnu opasnost. "Ako imate lošu ravnotežu, u opasnosti ste od pada, bez obzira na to krećete se ili ne. Padovi su ozbiljan zdravstveni rizik s ozbiljnim posljedicama", objasnio je Kaufman.

Stručnjaci se slažu da povećanje fizičke snage i fleksibilnosti uz poboljšanje držanja i ravnoteže može otvoriti put dobrom starenju i održavanju neovisnosti u našim poznim godinama. Caroline Idiens, britanska fitness trenerica specijalizirana za kućne vježbe snage, objasnila je da je ravnoteža pokazatelj tjelesne dobrobiti i kognitivnog zdravlja. Dodala je i da su sljedeće vremenske oznake za stajanje na jednoj nozi dobar pokazatelj ukupnog zdravlja.

Ako imate manje od 40 godina, trebali biste moći neprekidno stajati na jednoj nozi 43 sekunde. Ako ste u 40-ima, onda je to 40 sekundi. Ako ste u 50-ima, pokušajte s 37 sekundi. Ako ste u 60-ima, cilj je 18 do 19 sekundi. Ako ste u 70-ima, to je 10 do 15 sekundi. Ako imate 80 ili više godina, ciljajte nešto više od 5 sekundi.

"Stojeći na jednoj nozi, možete vježbati koordinaciju svoje mišićne i vestibularne reakcije da biste održali ispravnu ravnotežu. Ako možete stajati na jednoj nozi 30 sekundi, dobro vam ide", rekao je Kaufman. Ako želite napredovati, takozvani "izazov ravnoteže za starca" iznimno je popularan na društvenim mrežama. Stanite na jednu nogu i zavežite vezice na podignutom stopalu ili zadržite stav onoliko vremena koliko bi bilo potrebno da se vezice zavežu.