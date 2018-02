Ova zemlja upravo je zabranila seks između ministara i osoblja

Australski premijer nametnuo je u četvrtak formalnu zabranu seksualnih odnosa između ministara i njihova osoblja nakon što je njegov zamjenik učinio "šokantnu pogrešku u prosudbi" jer se upustio u aferu s pomoćnicom u uredu nakon koje je ona ostala trudna, javljaju mediji.

Malcolm Turnbull objavio je amandman na ministarska pravila ponašanja na izvanrednoj konferenciji za novinare na kojoj je kritizirao zamjenika Barnabyja Joycea jer je prouzročio "strašnu bol i poniženje svojoj ženi i četvero djece".

"Barnaby je učinio šokantnu pogrešku u prosudbi upustivši se u aferu s mladom ženom koja radi u njegovu uredu", rekao je.

"Stvorio je svijet jada tim ženama i zaprepastio sve nas", kazao je i nastavio: "Suosjećamo s njima. Kroz tu strašnu stvar morali su prolaziti pred okom javnosti".

Joyce, 50, nalazi se pod velikim pritiskom otkad je njegova afera s bivšom medijskom savjetnicom Vikki Campion, 33, koja sada čeka njegovo dijete, postala javna prošli tjedan.

To će voditi optužbama da je prekršio ministarska pravila, te pozivima za njegovom ostavkom. Turnbull je rekao da Joyce sada treba "razmotriti svoju poziciju". Premijer bi ga mogao otpustiti, no to nosi rizik pucanja vladajuće koalicije.