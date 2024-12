Ova pasivno-agresivna navika uništava vam vezu, a mnogi je rade...

Možda se bojite izraziti kako se zaista osjećate u teškoj situaciji, kaže Dan Suffoletta, licencirani savjetnik za mentalno zdravlje iz Self Space Therapy u Washingtonu, prenosi Huffpost. Ili bi to mogla biti reakcija koja vam je usađena promatranjem roditelja kako jedno s drugime (ili s vama ili braći i sestrama) ne razgovaraju nakon ‘svađe’, dodaje Aparna Sagaram, licencirana terapeutkinja za brak i obitelj te vlasnica Space to Reflect u Philadelphiji. Postoji mnogo razloga zašto ljudi to rade, a terapeuti imaju mnogo toga za reći o ovom pasivno-agresivnom ponašanju.

Prvo, ‘tretman šutnje’ nije isto što i uzimanje malo vremena i prostora za sebe, prekid odnosa s nekim ili emocionalno povlačenje. “Tretman šutnje, rekla bih, zapravo je odluka da nećete razgovarati s nekim, ali mu ne govorite da to radite,“ objašnjava Sagaram. “Mislim da je to ključna razlika između ‘tretmana šutnje’ i koncepta uzimanja prostora i vremena za sebe. Kada uzimate prostor, obavijestite tu osobu da vam treba malo vremena... komunicirate da vam treba prostor.“

Postavljanje granice u kojoj komunicirate prostor koji vam treba i zašto - vrlo je različito od ovoga. Kod ‘tretmana šutnje’, zapravo niste obavijestili osobu da ne razgovarate s njom ili da vas je povrijedila. Umjesto toga, jednostavno prestanete govoriti, objašnjava Sagaram. U usporedbi s odlukom o prekidu odnosa, “tretman šutnje čini se kao reakcija na ono što osjećate u trenutku“, dodaje ona. “Prekid je namjerna odluka da više ne želite imati odnos s tom osobom, i pritom možete komunicirati tu odluku, ili jednostavno odlučite da ne želite komunicirati o toj odluci s tom osobom i više ne govoriti s njom,“ napominje Sagaram. No kod šutnje, planirate na kraju nastaviti komunikaciju, čak i ako sami ne znate koliko će tišina trajati.

To je “neodređeno, ali privremeno razdoblje tišine,“ dodaje Suffoletta. Osim toga, ljudi općenito koriste ‘tretman šutnje’ na nekome koga žele u svom životu, poput partnera. “Želim da osoba kojoj dajem ‘tretman šutnje’ bude u mom životu, ali na drugačiji način, i pokušavam postići da promijeni način na koji komunicira sa mnom pokazujući svoje nezadovoljstvo,“ objašnjava Suffoletta. “U biti poručujem da me ne može kontaktirati ili da je kažnjena za nešto, bilo to svjesno ili ne. Pokušavam skrenuti pozornost na svoje nezadovoljstvo, a ovo je pokušaj da me se čuje ili da se zadovolje moje potrebe.“

“Radim s mnogim ljudima kod kojih riječi jednostavno ne dolaze kao odgovor na prijetnju kad ih preplave emocije,“ kaže Suffoletta. “Postoji reakcija ‘smrzavanja’, osjećaj preopterećenja, kada jednostavno nisu sposobni razgovarati o tome sada.“ No, kod ‘tretmana šutnje’, to je način da se nekome jasno pokaže da ste ljuti. ‘Tretman šutnje’ nije dobar za vaše odnose. Bez obzira jeste li odlučili to raditi partneru, roditelju, djetetu, prijatelju ili kolegi, to nije dobro za vaš odnos.

“Ovakva tišina prilično je štetna za odnos jer drugu osobu ostavlja potpuno u neizvjesnosti. Nema pojma što mislite, što osjećate, što je s njom, i prisiljena je nagađati,“ objašnjava Sagaram. Druga osoba možda će se stalno provjeravati kako bi saznala što je pošlo po zlu, što će vas vjerojatno dodatno iritirati. Također vas postavlja u poziciju moći, dok druga osoba samo čeka da joj napokon nešto kažete, dodaje ona. “Često, kada je osoba ostavljena u neizvjesnosti, počinje razmišljati o svemu... i može pretjerivati,“ kaže Sagaram. Možda čak nije ni svjesna da ste ljuti. “To stvara vrlo nezdravu dinamiku. Definitivno je nešto što ne želimo poticati, čak i ako ste stvarno ljuti na osobu,“ dodaje Sagaram.

Razmislite o onome što se nadate postići takvim ponašanje. Iako ‘tihi tretman’ zasigurno nije idealna reakcija, može biti prirodna, posebno ako ste odrasli u obitelji gdje je to bio uobičajen način završavanja svađe. Pitajte se što se nadate postići ‘tretmanom šutnje’. Možda želite da netko preuzme odgovornost za nešto što je učinio, da izrazi kajanje, da osjeti vaš izostanak ili pokaže da mu je stalo do vas, kaže Suffoletta.

Umjesto toga, možete razmisliti o tome što biste zapravo mogli učiniti da postignete željeni rezultat, bilo da je to razgovor, postavljanje granice ili komunikacija da vam treba malo prostora. Razumljivo je ako vam ‘tretman šutnje’ trenutno djeluje ugodnije, no to dugoročno nije rješenje. “Mislim da je također važno znati da ponekad 'tretman šutnje' u početku može djelovati ugodno... može se osjećati sigurnije povući se i prestati razgovarati s osobom nego joj reći, ‘Hej, ovo me povrijedilo, ali nisam spreman razgovarati o tome,’“ kaže Sagaram. No ponekad je privremena nelagoda nužna kako bi odnosi rasli. Ako komunicirate s drugom osobom i date joj do znanja da vam treba prostora, to je način očuvanja odnosa, napominje Sagaram. Vrijeme za smirenje također vam omogućava da se s vremenom nađete u stanju duha u kojem možete voditi taj nužan, ali težak razgovor o onome što vas je uzrujalo, dodaje Sagaram. Ti su razgovori nužni jer ‘tretman šutnje’ nije dobar način da izrazite svoje mišljenje, tako se ne treba ponašati prema onima do kojih vam je stalo.

Žena priznala: "Moj muž odlazi kod eskort dama svaki put kad se posvađamo"