Ova optička iluzija mnogima je 'zadala' glavobolje: Vidite li plažu ili automobil?

Fotografija koja se ponovno pojavila na društvenim mrežama zbunila je mnoge ljude. Zbog čudne optičke iluzije mnogi se ne mogu odlučiti vide plažu ili automobil. Što duže gledate u nju, to ćete prije početi preispitivati ​​stvarnost. Jedan korisnik društvenih mreža jednostavno nije imao pojma što se događa, pa je napisao da vidi oboje te da mu je um "zbunjen", piše LADbible.

Druga osoba je upitala mislili li još netko da se na fotografiji nalazi mjesec, dok je treća osoba vidjela dvije zmije. Fotografija je postavljena na X-u, a pojavila se i na temi na Redditu, a ljudi su pokušavali pronaći pravi smisao fotografije. TikTok korisnik HecticNick razjasnio je o čemu se zapravo radi. Otkrio je da je na fotografiji zapravo donji dio zahrđalog automobila, što možete vidjeti ako se jako zagledate u sliku.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS