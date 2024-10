Otkrivamo snagu nutritivne gustoće za bolju budućnost

Povodom Svjetskog dana hrane 16. listopada vodeća kompanija za prehranu i wellness, Herbalife, poziva kreatore politika i potrošače na promjenu načina razmišljanja o hrani te načina donošenja odluka o odabiru zdrave hrane. Danas se suočavamo s dvostrukim teretom: epidemijom pretilosti s jedne strane te epidemijom pothranjenosti esencijalnim hranjivim tvarima s druge. To izaziva i globalne probleme poput sve većih troškova zdravstvene zaštite, gubitka produktivnosti te usporavanja gospodarskog rasta. Upravo zato Herbalife vjeruje da je nutritivna gustoća dobro polazište za razumijevanje i postizanje zdrave, uravnotežene prehrane.

Nutritivno guste namirnice su one koje imaju najveći omjer pozitivnih hranjivih tvari. Stoga kod odabira namirnica nije dovoljno samo provjeriti njihovu kalorijsku vrijednost ili je li hrana prerađena – ako ima veliki udio hranjivih tvari, i prerađena hrana može biti korisna u ukupnoj prehrani.

Dijetetičarka – nutricionistica Florencia Braga, viša menadžerica za znanstvena pitanja u Herbalife EMEA, daje pet savjeta za razumijevanje nutritivne gustoće i donošenje dobrih prehrambenih izbora:

1. Jedite raznoliko šareno povrće i voće

Mnoštvo boja u vašim obrocima osigurava mnoštvo vitamina, minerala i antioksidanata.

2. Dajte prednost cjelovitim žitaricama i namirnicama bogatim proteinima

Integralne namirnice sadrže više vlakna te više vitamina i minerala nego rafinirane. Nemasni izvori proteina poput ribe, mesa peradi, grahorica i soje bogati su esencijalnim hranjivim tvarima, a ne sadrže mnogo zasićenih masti.

Foto: Herbalife

3. Mudro birajte što pijete

Nastojte popiti 8 čaša vode dnevno, a unos vode prilagodite svojoj aktivnosti i individualnim potrebama.

4. Uvijek pročitajte etiketu!

Istina je da ima mnogo nezdrave prerađene hrane, no to ne znači da je sva prerađena hrana nezdrava. Mnoge namirnice se prerađuju kako bi se sačuvala njihova hranjivost. Ako je nešto prerađeno, to ne znači nužno da je nezdravo – važno je da ima nutritivnu gustoću. Npr. Herbalife F1 shake mora biti prerađen kako bi ispunio propisane uvjete i ponudio sve hranjive tvari u zdravom uravnoteženom obroku.

5. Kvalitetan shake kao zamjenski obrok može pomoći da u svoju prehranu uključite ono što vam nedostaje

Mnogi od nas žive sve užurbanijim načinom života, pa prehrana može patiti jer imamo manje vremena za pripremu i konzumaciju zdrave uravnotežene hrane. Ovdje zamjenski obroci mogu igrati važnu ulogu i povećati vitalne nutrijente u nečijoj prehrani.

Foto: Herbalife

Florencia Braga kaže: “Moramo prestati demonizirati preradu, već umjesto toga usmjeriti raspravu na to dobivamo li pravi omjer nutrijenata koji su nam potrebni? Ako ne, trebamo li dodatke prehrani kako bismo stvorili bolju ravnotežu? Svježa, prirodna hrana je esencijalna, ali nije svima dostupna cijelo vrijeme. Moramo pristupiti postizanju zdrave prehrane holistički, nadopunjujući svježe obroke prehrambenim dodacima i opcijama bogatim nutrijentima kako bismo osigurali da dobivamo pravi balans svih nutrijenata.”

