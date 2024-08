Osvojila novac na lutriji, no dobitak je izazvao probleme u obitelji: 'Rekao mi je da sam sebična'

Žena (28), pod nadimkom Vedoric, na Redditu je odlučila podijeliti osobnu dilemu koja uključuje dobitak na lutriji i financijski očajnog brata. Post je u manje od jednog dana skupio 3600 reakcija te 1500 komentara. Kako je žena opisala, nedavno je osvojila značajan iznos novca na lutriji. Nije se radilo o jackpotu, ali iznos od oko 500.000 dolara bio je dovoljan da napravi veliku razliku u njezinom životu, piše Fox News.

Naglasila je da je oduvijek bila prilično oprezna s novcem te ga je planirala koristiti za otplatu studentskih zajmova, kao i uplatiti predujam za kuću i možda pokrenuti malu tvrtku o kojoj je oduvijek sanjala. No, član obitelji saznao je za njezin dobitak što je zakompliciralo stvari. "Moj brat saznao je za moje dobitke preko naših roditelja", napisala je o svom 32-godišnjem bratu koji se godinama bori s financijskim problemima zbog lošeg upravljanja novcem i neke loše sreće, a ima i puno dugova. Brat ju je nazvao, čestitao joj te je odmah pitao može li mu pomoći i dati mu mu 30.000 dolara da otplati svoje dugove i ponovno stane na noge.

Sestra je odgovorila da se suosjeća s njim, ali isto tako i da osjeća da mu davanje tako velike količine novca neće dugoročno riješiti njegove probleme. Dodala je i da ga je "i prije vidjela kako troši novac i brinem se da bi i sada bilo sve isto". Rekla mu je da bi mu bila "spremna pomoći u izradi plana proračuna i čak mu dati manji iznos, poput 5000 dolara za pomoć s hitnim potrebama, ali on se jako uzrujao". Optužio ju je da je sebična te da ne mari za obitelji, a njezini roditelji su podijeljeni po tom pitanju. "Moja mama misli da bih mu trebala pomoći jer 'obitelj pomaže obitelji', ali moj se tata slaže da moj brat mora naučiti upravljati vlastitim financijama", napisala je žena.

Na Redditu se pojadala da se osjeća sukobljeno jer joj je stalo do brata, ali također vjeruje da treba biti odgovoran prema svom novcu i pobrinuti se da potraje. Stoga je pitala korisnike je li pogriješila što "nije svom bratu dala veći dio svog dobitka na lutriji unatoč njegovim financijskim poteškoćama?". Korisnici su ipak stali na njezinu stranu. "To je tvoj novac s kojim možeš raditi što želiš. Nakon poreza, činit će se da je to puno novca, ali izračunaj vlastite troškove i shvatit ćeš da to neće trajati ni približno tako dugo kao što se čini", pisalo je u komentaru koji je dobio najviše glasova.

Drugi korisnik ju je upozorio da "većina dobitnika na lutriji završi u bankrotu jer se osjećaju kao da moraju dati novac svakom štakoru koji ispuže iz stola". Dodao je i da će brat potrošiti sav novac koji mu da i vratit će se po još, a ako mu želi pomoći, može mu kupiti darovnu karticu trgovine za hranu ili gorivo. "Nikad nikome ne spominji iznenadni dobitak", zaključio je treći korisnik.