Online rasprava o pravilnom nošenju naušnica: Služe li čemu oni mali plastični komadi?

Ako nosite naušnice, vjerojatno ste primijetili da često dolaze s malim dijelovima od prozirne plastike, no neke korisnice društvenih mreža tvrde da naušnice cijelo vrijeme nosimo pogrešno - i da se ti komadi plastike trebaju baciti.

Nedavno je to napisala jedna Facebook korisnica u grupi Mum Central, a u raspravu o komadiću plastike na naušnicama uključilo čak 10.000 korisnica te mreže.

Foto: fACEBOOK/MumCentral

- Ozbiljno? Imam 74 godine i to nisam znala - napisala je jedna žena, a neke su komentirale kako im to ima smisla, jer im naušnice zbog tog plastičnog komadića izgledaju čudno i iskrivljeno'.

Ipak, ne slažu se svi s tim da je komadić plastike na naušnicama baš potpuno bespotreban i da nema svoju svrhu.

- Osobno mi je puno lakše ostaviti ih jer je s njima jednostavnije stavljanje i skidanje naušnica, a pomažu i da se kopčice ne gube - rekla je povjesničarka umjetnosti i stručnjakinja za nakit Josie Goodbody, inače i autorica popularnih krimi romana Jemima Fox Jewellery Mystery.

Foto: Shuttershock

Još je važnije, dodaje Goodbody, što ti plastični dijelovi pomažu da se težina velikih naušnica na uhu ravnopravno raspodijeli.

Zlatar i dizajner nakita Henry Pruwer iz studija Hatton Garden u Londonu rekao je za Metro kako 'ne postoji pravilo o tome trebamo li plastični dio ostaviti na naušnici ili ne', no kao i Goodbody, i on savjetuje da ih zadržimo - jer, kako kaže, pomažu zadržati naušnice na mjestu.

- Plastika drži naušnicu ravno i pomaže da njeno nošenje bude ugodnije. Ako često nosite naušnice, osobito teže, rupica u uhu će vam se s vremenom vjerojatno proširiti, pa će naušnice bez tog plastičnog komada 'plesati' - rekao je Pruwer.

On osobno, dodaje, uvijek kod izrade naušnica pazi da napravi kopču koja će pružati potrebnu potporu, no ako to nije slučaj, plastika ima smisla.

- Ako taj komad pomaže da naušnice stoje na mjestu, a ne narušava im izgled, ne vidim zašto ga ne ostaviti - zaključio je dizajner.

