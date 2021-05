On ima 21, a ona 75: Zaručili su se dva tjedna nakon prvog spoja, a njemu ovo nije prva takva veza

Almeda (75) i Gary Hardwick (21) vjenčali su se 2015. godine, samo dva tjedna nakon što su se upoznali – i to na sprovodu Almedinog sina Roberta. Gary je tada imao 17 godina i nedavno je prekinuo s bivšom 77-godišnjom partnericom te započeo vezu s Almedom, prenosi The Sun.

Iako je između njih 54 godine razlike, Gary i Almeda otkrili su da su oni sasvim uobičajeni par, kao i svaki drugi. Nakon vjenčanja, koje su pripremili u samo šest dana, uselili su se k jednom Almedinom unuku, koji je tri godine stariji od Garyja.

– Nisam tražila mlađeg muškarca, Gary se jednostavno dogodio. Kada sam ga upoznala, odmah sam znala da je on pravi muškarac za mene – kaže Almeda, a Gary se s tim slaže: – Ona je stvarno moja djevojka iz snova, a fizička strana naše veze je odlična.

Gary objašnjava kako je osjetio da ga privlače starije žene kada je imao samo osam godina te je bio zaljubljen u jednu od svojih učiteljica. Prije upoznavanja Almede bio je u vezi sa starijom ženom, ali njihov odnos nije bio dobar te je pao u depresiju. No upoznavanje Almede pomoglo mu je da ponovno pronađe svoju strast i sreću. Nakon što je dobio dopuštenje od majke i bake, Gary je zaprosio Almedu samo dva tjedna nakon njihovog prvog spoja, a sada su već pet godina zajedno.

– Taj osmijeh i njegov dobar izgled. Oboje smo bili toliko nervozni na našem prvom spoju da je Gary u jednom trenutku pao sa stolca. No jedno pitanje morala sam mu postaviti, a to je jesam li prestara za njega. On me samo primio za ruku, nasmiješio se i rekao mi da su godine samo broj. Osjećala sam se kao tinejdžerka – ispričala je Almeda. – Almeda je mlada u svom srcu i godine nas ne smetaju, i ne razmišljamo o njima. Samo znam da je Bog odgovorio na moje molitve toga dana kada je Almeda došla u moj život – kaže Gary.

