Odsada se joga može vježbati u društvu alpaka, a ljudi su oduševljeni idejom

Učiteljica joge Rachel Lightbird kaže kako ju je vježbanje s ovim slatkim životinjama spasilo od anksioznosti. Bila je toliko zadovoljna da je njezin primjer slijedilo pola grada.

Svi su sretni na satovima, čak i same alpake. "Ljudi su vježbali s alpakama i rekli su da im je to najbolja stvar koju su napravili u cijelom životu", rekla je Rachel. Možda je do smirenosti koju životinje prenose ili su ljudi jednostavno sretni jer imaju mogućnost drugačijeg vježbanja. Osim što je posebna po životinjama, ova joga se vježba na svježem zraku.

"Alpake su posebne jer su inteligentne i radoznale. Djeluju na živčani sustav i pretvaraju anksioznost u smirenost. Svi su opušteni", dodala je Rachel.

Iako u Hrvatskoj ne postoji joga s alpakama, svoj dom su ove životinje pronašle u Velikom Trojstvu kod Bjelovara, kod uzgajivača Dejana Jalžabetića. Da bi ih uopće mogao uzgajati morao je proći niz tečajeva, a njihova vuna je vrlo cijenjena zbog kvalitete.

Pogledajte kako sat joge s alpakama izgleda: