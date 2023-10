Odlična metoda: Evo kako ćete se riješiti plijesni sa svoje odjeće

Plijesan je prisutna u mnogim okruženjima, ali kada se ostavi da raste i napreduje u pravom prostoru, može postati zdravstveni rizik. Spore plijesni mogu se dobro sakriti, čak i duboko u vlaknima odjeće. Iako postoje brojne strategije za uklanjanje mirisa plijesni iz rublja, mrlja koju ostave za sobom može biti frustrirajući rezultat, pogotovo kada se dogodi na vašoj omiljenoj košulji, piše House Digest.

Ocat je jedan od najučinkovitijih i najprirodnijih načina da se riješite mrlja od plijesni s odjeće. Ako se koristi zajedno s nekoliko drugih koraka, može vam pomoći da uklonite sve tragove problematičnih spora.

Mrlje od plijesni može biti teško ukloniti, a djelotvornost svake metode ovisi o vrsti materijala i tome koliko dugo je mrlja bila na samoj odjeći. Ocat djeluje kao sredstvo za uklanjanje plijesni zbog nastale kemijske reakcije. Imajte na umu da, kao i kod svakog drugog rublja, morate slijediti upute za temperaturu vode i ciklus čišćenja koje predlaže proizvođač. U protivnom ćete vjerojatno smanjiti ili oštetiti predmet čak i ako uklonite mrlju. Osobito za one osjetljive, plijesan može biti opasna po zdravlje. Kad god imate posla s njome, trebali biste nositi zaštitu za disanje i držati otvorene prozore kako biste osigurali dobar protok zraka.

Tretiranje octom prije pranja: Mrlje od plijesni na tkanini često izgledaju kao male crne točkice. Ako ste upravo pronašli plijesan na površini odjeće, pretpostavite da su spore aktivne i rastu. Da biste ubili plijesan kao prvi korak, izložite odjeću s plijesni vani na suncu (ako je moguće) da se potpuno osuši. Izbjegavajte ga stavljati u sušilicu jer će to učvrstiti mrlju. Ako to nije moguće, stavite rukavice i masku, a zatim napravite predtretman.

Predtretman bi trebao sadržavati kantu tople vode i punu šalicu bijelog octa. Stavite odjevni predmet u kantu ili lavor tako da bude potopljen. Ostavite da odstoji najmanje sat vremena kako bi ocat mogao prodrijeti u odjeću, ubiti plijesan i početi uništavati mrlju. Nakon što odjeća odstoji, čistom četkom izravno pritisnite mrlje od spora. Trljajte dovoljno da uklonite mrlju, ali nemojte toliko pritiskati područje da oštetite vlakna. Ovaj bi postupak trebao ukloniti ili smanjiti većinu mrlja Ako i dalje vidite značajan broj crnih područja na površini materijala, ispustite vodu, isperite odjeću i zatim ponovite postupak. Također možete dodati boraks kako biste potaknuli brže uklanjanje mrlja.

Pranje: Nakon prethodnog namakanja i ispiranja odjeće, i dalje je potrebno oprati odjeću kako biste u potpunosti uklonili mrlju i uništili plijesan. Ako etiketa na odjeći kaže da je to moguće, operite predmet u vrućoj vodi kako biste uklonili sve ostatke mrlja ili spore plijesni. Ako topla voda nije preporučljiva, koristite najtopliju dopuštenu vodu. Odjeću stavite samu u perilicu kako se plijesan ne bi dalje širila. Zatim dodajte šalicu bijelog octa u bubanj s odjećom. Postoje slučajevi kada ovo možda neće u potpunosti ukloniti mrlje. To bi moglo biti ako je mrlja prisutna duže vrijeme. Možete ponoviti postupak kako biste utvrdili pomaže li to.

Nakon što je odjeća čista i bez mrlja, možete je staviti u sušilicu, iako je najbolje staviti je na izravnu sunčevu svjetlost. Ako mrlja ostane, plijesan je vjerojatno mrtva. Možda ćete moći obojiti odjeću kako biste sakrili upornu mrlju. Prije nego krenete dalje, uzmite u obzir da se plijesan može skrivati ​​na bilo kojem području. Stoga je ključno oprati bilo koju drugu odjeću, deke, ručnike ili druge tkanine na sličan način ako sumnjate da je plijesan prisutna, kako biste ubili plijesan i uklonili spore.

