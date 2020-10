Odjenule su identičnu odjeću različite veličine i poručile: 'Kilogrami i građa tijela nisu bitni!'

Мы это сделали!! Новое видео в рубрике XS🆚XL Напоминаю, что у рубрики есть цель - показать что один и тот же образ можно быть как для стандартного размера, так и для размера плюс. Прошу вас не оставлять негативные комментарии по поводу нюансов нашей фигуры, тут не про то, что краше/лучше! Ещё один нюанс, мы снимаем в рамках одного магазина, и порой не легко найти два одинаковых образа в наших размерах, отнеситесь к этому с пониманием, что где-то будет тянуть, висеть и тд. Мы очень старались с @kannav1986 поэтому ждём твои ❤️ и комментарии 👏 Все образы вы сможете приобрести в шоуруме @style_gallery_161 🌿

