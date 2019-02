Odgađate obavljanje velike nužde dok ste na poslu? Nemojte, evo kako utječe na zdravlje

Odlazak na posao mnogima je izvor stresa.

Pretvarate da su vam drage osobe koje zapravo ne možete vidjeti, borite se s rokovima, nemogućnošću rješevanja nekih zadataka, prevelikim očekivanjima, morate stišati mobitel i držati ga skrivečkog kako vas nadređeni ne bi napali zbog poruka koje dobivate i čitate za vrijeme radnog vremena i sl...

Ako ste uz to još "u problemu" kada je riječ o obavljanju nužde u toaletu dok ste na poslu, stresu kao da nema kraja. Ako ste među takvima, zasigurno trpite i odgađate nuždu koliko god možete, odnosno, dok ne dođete u svoj dom. Ali zašto je to tako? Riječ je o tjelesnoj funkciji i svi to radimo.

Neki se ne osjećaju ugodno zbog mirisa koji ostaju iza njih, neki se groze zvukova koji se pritom mogu ispustiti, a koje će, moguće netko čuti od kolega i sl.

Istraživanje koje je 2017. proveo VIPoo pokazalo je da "više problema" s obavljanjem nužde izvan svog doma imaju žene, više od polovice, dok se s istim problemom muči tek 29 posto muškaraca.

Angelina, 34, otkrila je za Metro da je njena fobija o obavljanju nužde na radnom mjestu toliko jaka da je glumila bolest kako bi otišla kući s posla kada više nije mogla odgađati odlazak u wc.

Liječnica Dr. Prudence Knight, pojasnila je kako učestalo zadržavanje stolice i ignoriranja signala koje vam tijelo upućuje, nije dobro za zdravlje.

To može uzrokovati konstipaciju, ali i proširenje rektuma što u konačnici može imati za posljedicu i gubitak osjećaja za potrebom za obavljanje velike nužde. Stanje je izlječivo, ali potrebni su mjeseci, poručuje Knight i naglašava kako je sasvim normalno osjećati nelagodu zbog obavljanja nužde izvan svog doma.

Savjetuje kako možete staviti wc papira u školjku prije obavljanja nužde kako biste ublažili zvukove.

