Odbila vratiti prsten obitelji pokojnog muža pa ju kritizirali: 'Rekli su da ga nisam ni voljela'

Ako se dogodi nezamislivo i izgubite voljenu osobu, može biti utješno zadržati dio njezine imovine nakon smrti. Nažalost, jedna ožalošćena obitelj i udovica našli su se u sukobu oko toga tko bi trebao zadržati njezin zaručnički prsten. Obiteljsko naslijeđe ženi je poklonio njezin suprug, koji joj, kako kaže, nedostaje svaki dan.

No, sada se počela viđati s drugim muškarcem, godinama nakon suprugove smrti, pa je suprugova obitelj tražila od nje da vrati prsten. U gadnoj svađi koja je povrijedila obje strane, njegova obitelj je od ožalošćene udovice zahtijevala da vrati svu imovinu njihova sina, piše Mirror.

Žena je objasnila da godinama ima blizak odnos s njima i da joj je njihova svađa samo dodatno slomila srce.

- Rekli su da bi oni trebali imati prsten jer, iako sam ja nastavila dalje, on nikada neće prestati biti njihov sin. On i ja smo se poznavali od malih nogu i vjenčali smo se kad smo završili fakultet. Poznajem njegovu obitelj gotovo cijeli život i oni su mi najbliži pravoj obitelji, budući da se sa svojom gotovo ne čujem ni ne vidim. Njegovi roditelji i ja jako smo se podržavali tijekom procesa tugovanja i od tada smo postali još i bliži. Čak su mi i pružili podršku kada sam odlučila ponovno izlaziti na spojeve - napisala je u objavi na Redditu.

Međutim, uzrujali su se nakon što je ona započela ozbiljnu vezu dok je radila u inozemstvu u Parizu i odlučila da se želi tamo preseliti.. Ona i njezin novi partner su prije mjesec dana saznali da je trudna, te ona tvrdi da je to bilo potpuno iznenađenje jer nisu pokušavali. Od tada su odlučili da će se ona preseliti u Francusku, tako da ne putuje stalno između SAD-a i Francuske.

- Priopćila sam im vijesti i jako su se uznemirili. Rekli su da im uskraćujem jedinu priliku da imaju unuka jer je moj muž bio jedinac. Tada su me optužili da sam prebrzo nastavila dalje i da ne volim svog muža. Na kraju smo se jako posvađali i tražili su da im ostavim sve njegove stvari iz stana, odnosno njegovu odjeću i osobne stvari, kada se preselim u Pariz. Tražili su i moj zaručnički prsten, koji je obiteljsko nasljeđe - nastavila je.

No, ona im nije htjela sve vratiti, što je dovelo do daljnjeg spora. Rekla im je da su to sve dragocjene uspomene iz njenog života s njim koje nikada ne želi zaboraviti. Zaprijetili su joj pravnim postupkom za povrat prstena, a ona tvrdi da nije sigurna da imaju odgovarajuće zakonsko pravo.

- Bez obzira na to što smatram da nemaju pravo to tražiti od mene, razmišljam da im dam prsten jer vidim da pate i da su tužni, a to im možda pomogne. Iako meni taj prsten zaista puno znači i voljela bih ga imati sa sobom - istaknula je, te upitala korisnike Reddita za njihovo mišljenje.

Korisnici su nisu mogli složiti što je ispravna odluka, no mnogi su pisali kako se obitelj nije dobro ponijela prema njoj.

- Mogu donekle razumjeti zaručnički prsten, budući da je bio obiteljsko nasljeđe, ali ne mogu vam predbacivati to što ste sada ponovno sretni, jer to ne znači da ste zaboravili svog muža ili ga ne volite.Njega više nema, a ako je bio dobra osoba, želio bi vas ponovno vidjeti sretnu - glasio je jedan odgovor.

- Ne bih dao prsten na vašem mjestu, ali to sam samo ja. Da mi je moja supruga nešto dala, mislim da se nikada ne bih mogao toga odreći, a pogotovo nečeg tako posebnog kao što je zaručnički prsten - dodao je drugi korisnik.

