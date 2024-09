Od pogrešaka do sreće: Razvedeni muškarac podijelio savjete za sretan brak

U vremenu kada uspije otprilike samo polovica brakova, važno je biti oprezan kada je riječ o tome od koga ćete prihvatiti savjet o vezama. Tabloidni časopisi, romantični blockbusteri sa sretnim završecima, pa čak i prijatelji koji vam žele najbolje, ponekad mogu nuditi loše savjete o vezama, piše TheHeartySoul. Stoga, iako se na možda se na prvu čini nelogičnim, neki od najiskrenijih i najpraktičnijih savjeta o braku mogu doći od nekoga tko u njemu – nije uspio.

Upravo je to spoznao jedan razvedeni muškarac, odlučivši javno progovoriti o onome što je naučio iz propasti svog prvog braka. Dan nakon što je njegov razvod postao služben, Gerald Rogers, autor i motivacijski govornik, drugim muškarcima podijelio je nekoliko savjeta za održavanje sretnog i zdravog braka, kojih se, po svemu sudeći, u svom prvom braku sam nije pridržavao.

VEZANI ČLANCI:

Nikada ne prestani udvarati ženi: Nikada ne prestani izlaziti s njom. Nikada je nemoj uzimati zdravo za gotovo. Kada si je zaprosio, obećao si da ćeš zauvijek čuvati njezino srce. Ona je izabrala tebe. Nikada to ne zaboravi i nikada nemoj postati lijen u svojoj ljubavi.

Čuvaj svoje srce: Baš kao što si se obvezao čuvati njezino srce, s istom budnošću moraš čuvati i vlastito. Voli sebe u potpunosti i voli svijet otvoreno, ali imaj na umu da postoji posebno mjesto u tvom srcu koje je rezervirano samo za tvoju suprugeu.

Zaljubljuj se uvijek iznova: Stalno ćete se mijenjati. Niste isti kao kada ste se vjenčali, a za pet godina nećete biti isti kao danas. Promjene su neminovne, ali unatoč tomu svakodnevno morate birati jedno drugo. Uvijek se bori da osvojiš njezinu ljubav kao prvoga dana.

GALERIJA: Privatni istražitelj otkriva: 'Ova 3 znaka otkrivaju da će vam brak završiti razvodom'

Gledaj najbolje u njoj: Usredotoči se samo na ono što voliš. Ono na što se fokusiraš, rast će u tvojim očima. Ako se fokusiraš na ono što te smeta, vidjet ćeš samo razloge za iritaciju. Ako se fokusiraš na ono što voliš, ne možeš ne biti obuzet ljubavlju.

Nije tvoj posao da je mijenjaš: Tvoj posao je voljeti je takvu kakva jest bez ikakvih očekivanja da će se promijeniti. A ako se promijeni, voli ono što postane, bilo to ono što želiš ili ne.

Preuzmi potpunu odgovornost za svoje emocije: Nije posao tvoje supruge da te usreći. Ti si odgovoran za pronalaženje vlastite sreće i kroz to će tvoja radost preplaviti vašu vezu.

Nikada ne krivi svoju suprugu: Ako se osjećaš frustrirano ili si ljut na nju, nije razlog ona već nešto unutar tebe samoga. To su tvoje emocije i tvoja odgovornost. Kada te preplave ti osjećaji, odvoji vrijeme da se sabereš i shvatiš što u tebi traži iscjeljenje.

Dopusti ženi da bude žena: Kada je tužna ili uznemirena, nije tvoj posao da to popravljaš, tvoj je posao da joj daš do znanja da si uz nju i da joj kažeš da će sve biti u redu. Daj joj do znanja da je čuješ, da je važna, i da si ti stup na koji se uvijek može osloniti.

VEZANI ČLANCI:

Budi zaigran: Nemoj se shvaćati previše ozbiljno. Smij se i nasmijavaj nju. Smijeh sve čini lakšim.

Ispunjavaj joj dušu svaki dan: Nauči njezin ljubavni jezik i otkrij zbog čega se osjeća važnom, potvrđenom i cijenjenom. Zamoli je da napravi popis stvari zbog kojih se osjeća voljenom, zapamti te stvari te ih svaki dan učini prioritetom.

Budi prisutan: Pokloni joj vrijeme, pažnju, fokus i dušu. Učini sve što je potrebno da pročistiš svoj um kako bi, kada si s njom, bio u potpunosti s njom. Ponašaj se prema njoj kao prema svom najvrjednijem klijentu. Ona to i jest.

Prihvati njezinu seksualnost: Dosegni najdublje razine njezine duše i pusti da se rastopi u svojoj ženstvenoj mekoći jer zna da ti može potpuno vjerovati.

Nemoj biti idiot: Griješit ćeš i ona će griješiti. Pokušaj ne raditi prevelike greške i uči iz onih koje učiniš. Ne moraš biti savršen, samo pokušaj ne biti previše glup.

GALERIJA: Za čime najviše žale oni koji su prošli rastavu braka? Ovih pet stvari najviše..

Daj joj prostora: Žena je odlična u davanju, no treba vrijeme za sebe. Ponekad će morati odletjeti s tvojih grana da bi pronašla ono što hrani njezinu dušu, a ako joj daš taj prostor, vratit će se s novim pjesmama.

Budi ranjiv: Ne moraš sve držati pod kontrolom. Budi spreman podijeliti svoje strahove i osjećaje te brzo priznaj svoje pogreške.

Budi potpuno transparentan: Ako želiš zadobiti povjerenje, moraš biti spreman podijeliti sve, posebno one stvari koje nerado dijeliš s drugima. Potrebna je hrabrost za potpunu ljubav, za potpuno otvaranje srca i puštanje žene unutra, čak i kada ne znaš hoće li joj se svidjeti ono što pronađe.

Nikada nemojte prestati rasti zajedno: Atrofija je prirodni proces do kojeg dolazi kada prestanemo koristiti mišiće, a to se događa i kada prestanemo raditi na svojoj vezi. Pronađite zajedničke ciljeve, snove i vizije na kojima ćete zajedno raditi.

Ne brini zbog novca: Novac je igra, pronađite načine da zajedno kao tim pobijedite u toj igri. Ne pomaže kada se suigrači svađaju.

Oprosti: Usredotoči se na budućnost, nemoj biti zarobljenik vlastite prošlosti. Inzistiranje na prošlim pogreškama, bilo tvojim ili njezinim, je teško sidro za vaš brak. Oprost je sloboda. Odsijeci to sidro i uvijek biraj ljubav.

Uvijek biraj ljubav: Ako je to vodeći princip za sve vaše izbore, nema toga što će ugroziti sreću braka.

Muž ju je prevario s njenom sestrom i ostavio: 'Odlučila sam reći djeci kakav im je otac'