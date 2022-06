'Od kad skupa živimo dečko i ja se uopće ne seksamo; ne znam kako da to promijenim'

Nedavno se jedna 26-godišnjakinja požalila kako se ona i partner, iako su prije imali dobar seksualni život, od kad zajedno žive više gotovo uopće ne seksaju.

- Mislila sam da ćemo se više seksati jednom kada skupa uselimo, ali samo se više svađamo. Zajedno smočetiri godine i napokon smo se dogovorili da počnemo živjeti skupa - rekla je.

Naime njegove su smjene na poslu jako duge pa kući dolazi umoran i pod stresom. Tada večera, okupa se i ode spavati.

- Kada imamo nešto slobodnog vremena, on igra PlayStation. Pokušala sam razgovarati s njim, ali optužuje me da nepotrebno stvaram svađu. Mislila sam da ćemo se zbližiti jednom kad uselimo u zajednički stan, a on samo tvrdi da se jednostavno više ne slažemo."

- S obzirom na to da je trebalo četiri godine da počnete živjeti zajedno, možda je njemu zajednički život naprosto preveliki izazov i ne zna se s njim nositi. Razgovarajte s njim o njegovom životu s roditeljima i odrastanju, sigurna sam da to baš nije bilo idealno i da tu leže mnogi vaši problemi - odgovorila joj je terapeutkinja.

- Pokušajte i promijeniti rutinu kada on dođe s posla; masažom ga, na primjer, možete opustiti, oraspoložiti, ali inicirati seks - dodala je, a prenosi The Sun.

