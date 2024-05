Ekološka svijest - Srednjoškolci snimaju film ne bi li sugrađane potaknuli na promjene

– Svijet uopće nije dovoljno zelen jer vidimo kakvo je stanje na Zemlji: globalno zatopljenje, zagađena hrana, mikroplastika u hrani... Ekološka nam je osviještenost na srednjoj razini. Ljudi se trude biti zeleniji i žele to, ali slabo je vidljiva promjena pa su i ljudi manje motivirani – promišlja tako 18-godišnji Ivan Karlo Galić, učenik 4. razred Tehničke škole iz Bjelovara.

Htio bi ovaj budući računalni tehničar iz Bulinca u općini Nova Rača promijeniti ekološku svijest sugrađana, potaknuti ih da misle zelenije i da se više brinu o Zemlji. Stoga će promišljanja svoje generacije o toj važnoj temi s petero prijatelja iz škole pretočiti u jednominutni film na čijem snimanju u sklopu projekta Moja.hr ovih dana intenzivno rade, pod paskom voditeljice medijske grupe, profesorice hrvatskoga jezika Ivane Cikoje.

– U našoj županiji pohvalno je stanje odvajanja i odvoza otpada, a jedina promjena koja bi bila korisna je otvaranje novih mjesta za odvoz otpada za reciklažu – dodaje Ivan Karlo, u timu zadužen za snimanje te suradnju na scenariju.

Postavljeni brojni solarni paneli

Složit će se s njim vršnjak i poslije završetka srednje također budući računalni tehničar, Bjelovarčanin Antonio Vodopija, koji kaže da svojim filmom žele inspirirati ljude da usvoje ekološki osviješten način života.

– Prvo se trebamo mi promijeniti kako bismo svi zajedno mogli pomoći budućnosti svijeta – kaže Antonio, koji će u filmu biti glumac, no kao dio tima pomaže i u osmišljavanju scenarija, grafike te uređivanju filma.

– Situacija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji znatno se poboljšala posljednjih godina. Postavljeni su brojni solarni paneli, a gradovi i veća mjesta imaju velik broj reciklažnih kontejnera i broj divljih odlagališta ipak se smanjio. Naravno, trebamo se potruditi nastaviti s poboljšanjem jer uvijek može biti bolje – domeće jedina djevojka u timu, 17-godišnja Klara Širanović iz Garešnice, zadužena za tehniku.

S tradicijom duljom od šest desetljeća, Tehnička škola u Bjelovaru slovi kao "muška", no iz godine u godinu upisuje je sve više djevojaka. Klara kaže da je tu suvremeno opremljenu školu kojoj je u fokusu povezivanje teorijskih s praktičnim znanjima upisala jer joj se najviše svidjela od svih škola u županiji.

Tehnička škola prvi je izbor bila i Marinu Vukmanoviću, učeniku završnog razreda za elektrotehničara, čija je primarna uloga u timu uređivanje videozapisa u postprodukciji.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

– Filmom želimo potaknuti ostale da se prebace na zeleni način života, odnosno da više gledaju kako bi oni kao pojedinci mogli pridonijeti ekološkim djelovanjem u svojoj sredini. Ljudi konstantno pokušavaju pomoći ekološkom sustavu, no trenutačno se ne vide neke velike promjene, ali to ne znači da trebamo odustati. Što se tiče naše županije, primijetio sam da u parkovima prirode i svim zelenim mjestima jedva da ima otpada, zbog čega se ponosim ekološkim održavanjem naše županije – kaže Marin.

Tehnologija koja ne zagađuje

A kako njihov kraj izgleda iz zraka, u filmu će se vidjeti zahvaljujući Janu Malogorskom, 17-godišnjaku iz Bjelovara, koji će snimati kadrove dronom.

– Smatram da osviještenost o utjecaju koji imamo na planet nije dovoljno raširena i ozbiljno shvaćena. Oni koji to shvaćaju trude se napraviti pozitivnu promjenu, ali mnogi još nisu to dovoljno ozbiljno shvatili i možda i neće dok već ne bude prekasno – govori Jan.

Foto: Damir Špehar/Pixsell

– Je li trava drugdje zelenija – to je pitanje vrijedno milijun eura. Svatko od nas može reći da je trava zelenija kod nas, no je li to istina – ne znamo. Možda kada bi se počelo u industriji raditi tehnologijom koja ne zagađuje okoliš i zrak, tada bi zapravo svi rekli da je trava zelenija svagdje, ne samo kod nas ili u drugoj županiji – nadovezuje se Karlo Mihajlic, učenik 4. razreda, smjer strojarski računalni tehničar.

U jednominutnom filmu čut ćemo njegov glas. Surađivao je i na scenariju te fotografirao cijeli proces snimanja:

– Ovogodišnja je tema definitivno tema koja bi trebala biti aktualna ne samo među nama učenicima nego i među svim uzrastima – rekao je 18-godišnji Karlo iz Svetog Ivana Žabna.