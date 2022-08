Od ignoriranja do nekontroliranog bijesa: Evo kako se svađa svaki horoskopski znak

Svi se u nekom trenutku u životu upustimo u svađu s nekim. Frustracije i bijes rastu, a bez obzira na to koliko se trudili suzdržati eksplozivne emocije, one će na kraju izaći iz nas. Kako piše Metro, svaki od horoskopskih znakova drugačije se svađa, pa nakon što pročitate tekst, možda saznate nešto novo o sebi ili osobama koje poznajete.

Ovan

Borili bi se 'do smrti', čak i ako je u pitanju samo neka društvena igra. Glasni su, strastveni, vatreni i ratoborni, ali nisu zlonamjerni niti željni svađe. Svađe su velike, ali kratkotrajne i obično su spremni brzo krenuti dalje.

Bik

Sposobni su stvoriti hladnu, neprobojnu tišinu koja može trajati godinama, protiv onih za koje smatraju da su im učinili nepravdu ili ih iznevjerili. Nisu zli niti užasni, i treba im puno vremena da dosegnu točku ključanja, ali kada se to dogodi, zaista postanu bijesni i ljuti. Nakon toga, nastaje samo hladna tišina. Mogu otpisati druge lakše od većine.

Blizanci

Nekako uživaju u svađi i to je vrlo često ono što im se mota po glavi. Drugi često moraju dvaput razmisliti prije nego što ih napadnu verbalno, jer su brze, iscrpljujuće i pametne osobe koje govore sve pametne stvari. Drugima se svađa s njima čini se kao da im netko drži lekciju.

Rak

Vole prešutjeti svoje prave misli i osjećaje, češće nego što će nešto reći, ali ako ih netko dovede do te mjere da polude, onda će mu zaista i reći sve što misle. U deset minuta mogu proći kroz deset različitih raspoloženja,. Tako često znaju i zbuniti osobu s kojom se svađaju..

Lav

Vole biti voljeni i sviđati se svima, pa su uvijek šokirani što se netko protivi ili se ne slaže s njima i to vrijeđa njihove osjećaje. Povrijeđeni Lavovi napadaju i bijesne. Ako su uznemireni, to će i uzvratiti. No onda, poput tipično vatrenog znaka, ljutnja ih prođe i ponovno žele biti prijatelji.

Djevica

Rasprava s Djevicom može se činiti kao izdržavanje dugotrajne sudske rasprave, gdje vam oni iznose precizne i strukturirane argumente. Svađa s njima može zaista biti iscrpljujuća jer nikada ne zaboravljaju pogreške i napadaju sve nedosljednosti. Ne vole osobne i emocionalne ispade, pa samo iznose činjenice i prigovore.

Vaga

Vage mrze sukobe i konflikte. Oni su majstori taktika i diplomacije, i mogu učiniti da svađa izgleda kao da ste upravo imali prijateljski, ili neki ugodni razgovor, a istina je zapravo potpuno drugačija.

Škorpion

Treba izbjegavati svađu s ovim znakom. Škorpioni će se poslužiti svim potrebnim sredstvima kako bi pobijedili u svađi, odnosno kako bi oni bili u pravu. Njihova žudnja za osvetom je velika. Legendarna je njihova sposobnost da igraju strpljivo i čekaju pravi trenutak za napad. Mogu biti zaista nemilosrdni i okrutni.

Strijelac

Strijelci su prirodni filozofi pa se većina argumenata može činiti ideološkim ili racionalnim, a oni vole i razmišljati o široj slici. Svađaju se, kao što rade i sve drugo, s guštom i entuzijazmom, čineći to ponekad prilično zabavnim.

Jarac

Ako njihov govor postane štur, suzdržan i hladan, onda ih je netko vjerojatno razljutio, a tišina je smrtonosna. Jarci su jako osjetljivi i uzimaju stvari k srcu, do srži. Zafrkancija nije dobra ideja jer ih šala na račun njihovih mana ili osobina neće nasmijati. Zamjerke mogu trajati godinama, i oni zaista nikada ne zaboravljaju i ne opraštaju.

Vodenjak

Poprilično uživaju u verbalnom prepucavanju i svađi. Oni uvijek mogu pronaći širu sliku, istinu ili radikalnu opciju na koju niste računali. Vodenjaci su veliki mislioci i svađaju se na velik način.

Riba

Ribe će vjerojatno plakati tijekom svađe jer stvarno ne vole loše vibracije, stres ili sukobe. Mogli bi pristati na sve kako bi to prestalo. No, oni pamte i ostavit će trag na vašem karakteru zbog ćete se na kraju osjećati loše zbog sebe. S Ribom treba sve na lijep način i ne smijete ih spuštati. Oni će vaš osuđivati zbog vašeg lošeg ponašanja i nekako vam nametnuti osjećaj krivnje koji ne želite.

