Očajna je: Moj dečko misli da svu prljavu odjeću sređuje dobra vila

Anna Riley, reporterka iz Velike Britanije pozvala je svog dečka da useli k njoj kako bi zajedno provodili dane u izolaciji. Upoznali su se na Bumble aplikaciji i zajedno su osam mjeseci, prenosi UNILAD.



"Nekako je bilo normalno da on useli k meni jer ja imam mačke o kojima moram brinuti, a i moj doma je veći pa oboje imamo više prostora", kaže Anna. U ovom kratkom vremenu pod istim krovom, otkrila je njegove čudne navike.

Foto: Anna Riley

"Prva stvar koju sam primjetila je to mu ujutro zvoni jako puno puta alarm. Još uvijek radi, ali mora se ustati u 5:40. Alarm zvoni od pet, on nastavi spavati, a onda se sprema u žurbi toliko da jedva stigne oprati zube."



Druga stvar koju je primjetila je njegovo 'pospremanje' odjeće. Skine prljavu odjeću i samo ju ostavi na podu. "Za njega je odjeća neobičan, svemirski koncept. Misli da postoji dobra vila koja će svu tu njegovu odjeću s poda premjestiti u košaru za prljavo rublje." Iako ja na spojeve uvijek dolazio lijepo obučen, po kući nosi staru i poderanu odjeću. Toliko poderanu da ju je jedan prijatelj putem videopoziva pitao 'zašto na kauču ima beskućnika?'

Foto: Anna Riley

Kumice s placa dijele ljubavne savjete:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedna, njemu bitna stvar, koju je donio sa sobom je alkohol i to dosta veliku količinu. Čak 170 limenki piva, dvije boce votke - u slučaju da mu nestane. Toliko je mjesta zauzeo u ormarima da je Anna morala neke svoje stvari premjestiti kod susjeda. "Kad smo kod pive, morala sam pokupiti limenke s poda i baciti ih u kantu za smeće."

Foto: Anna Riley

Njezin dečko se stvarno udomaćio, do te mjere da je počeo premještati stvari po dnevnom boravku i namjestio televizor onako kako njemu odgovara. "Skroz mi je pokvario uređenje."

Foto: Anna Riley

Kada mu je Anna predložila da naprave tjedni plan ručkova kako bi u trgovini kupili sve što im je potrebno u šoku ju je pogledao kao da je to nešto što nikada nije napravio. Uvijek bi se trudio oko hrane ako bi mu Anna dolazila, ali sada su mu dostave jedina opcija.



"Nemojte da počnem i pranju suđa, i za to misli da postoji dobra vila koja to obavlja. Uz sve ovo stalno pušta vjetrove i podriguje. Romantično, zar ne?"



Bez obzira na sve Anna kaže da je lijepo vidjeti ga svaki dan i ovako teške trenutke dijeliti s njim.