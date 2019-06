Novinarka tvrdi da mlada Nizozemka nije umrla eutanazijom!?

Sedamnaestogodišnja djevojka koja je silovana kao dijete nekoliko puta, legalno je eutanazirana prošle nedjelje, pisao je Daily Mail, a ova je vijest u jednom danu postala viralna. Noa Pothoven iz Arnhema u Nizozemskoj, patila je od teške depresije te se nije mogla nositi sa stanjem u kojem se nalazila. Navodno je eutanazirana kod kuće uz pomoć klinike u njezinoj dnevnoj sobi, ležeći u bolničkom krevetu, a nekoliko dana prije smrti, svoju je odluku javno podijelila na Facebooku i Instagramu.

Novinarka Naomi O'Leary dopisnica za POLITICO Europe, na Twitteru je napisala "17-godišnjakinja žrtva silovanja NIJE eutanazirana u Nizozemskoj! Trebalo mi je oko deset minuta da provjerim s novinarom koji je napisao originalnu priču u Nizozemskoj. Noa Pothoven tražila je eutanaziju i odbijena je."

A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1